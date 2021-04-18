Филипп Киркоров обнародовал шокирующее видео в "Инстаграм"

Похоже, что Филипп Киркоров был сильно удивлен развитием событий на проекте "Маска". Один из членов жюри поделился эмоциональным отрывком в социальных сетях.

На кадрах отчетливо видно, как артист реагирует на происходящее. Король российской эстрады размахивает руками, что-то кричит и буквально встает, разинув рот. Видимо, предстоящий выпуск шоу повергнет телезрителей в шок.

В опубликованном видео звезда так сильно удивлена, что не может остановить истерический приступ смеха, выпучив от эмоций глаза. Стоит отметить, что сидящая рядом с Киркоровым певица Валерия демонстрирует не менее яркие чувства.

По словам Филиппа Бедросовича, коллеги умеют шокировать. Уже не в первый раз артист пребывает в состоянии ужаса после съемок очередного выпуска "Маски".

"Раскрытие маски вызвало у меня неподдельную реакцию удивления. Уверен, и вы будете в изумлении. Кто не посмотрит, будет наказан и отшлепан", – написал Киркоров.

Напомним, данное шоу посещают выдающиеся звезды отечественного шоу-бизнеса. Судят же их коллеги. К слову, Прохор Шаляпин уверен, что в этом сезоне одержит победу некий Носорог. Певец восхищен его вокальными данными и пластикой. Более того, он догадывается, кто может скрываться под маской непарнокопытного млекопитающего. По мнению музыканта, это Кирилл Туриченко – солист группы "Иванушки International".