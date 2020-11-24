"Десятилетия одно и то же": Антонов выступил с критикой традиционных "голубых огоньков"

Музыкант согласился, что праздничные передачи нуждаются в модернизации. Правда, все еще остается открытым вопрос, как и кто этим должен заняться, чтобы программа была интересна зрителям. Как отметил певец, в новогоднюю ночь перед экранами собирается слишком разный контингент – всем угодить невозможно.
При этом Юрий Антонов считает, что "голубые огоньки" как проводили, так и будут проводить. Он не уверен, что может что-то поменяться, максимум – появятся новые лица. "Десятилетия уже одно и то же показывают, люди привыкли", – говорит музыкант.
Артист считает, что для перемен необходим талантливый режиссер, который придумает что-нибудь интересное, но пока таких не нашлось. При этом певец сомневается, что появится человек, способный создать шоу, которое заинтересует все поколения.
Юрий Антонов не отрицает, что "голубым огонькам" не хватает молодых и свежих лиц. Однако найти таких кандидатов очень сложно – музыка нынче уже не та. "У нас сейчас услышать хорошую песню – большая проблема", – заявил музыкант.
Напомним, ранее Виктор Дробыш предложил пригласить в новогодние шоу эпатажную группу Little Big и рэпера Моргенштерна. А вот Юрий Лоза считает, что из "голубых огоньков" пора убрать Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые поют друг для друга.
Популярные темы форума
Мне 49 лет понравился молодой парень
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Кастовые отношения
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Противный привкус
Заниматься любовью при ребенке