"Десятилетия одно и то же": Антонов выступил с критикой традиционных "голубых огоньков"

Россияне уже многие годы знают, что именно они будут смотреть в новогоднюю ночь – "Голубой огонек". Вот уже десятилетия каждый год выступают одни и те же артисты, и последнее время все чаще стали раздаваться призывы пересмотреть формат программы. Юрий Антонов высказал свою точку зрения.

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