Успенская спустила на прихоть 39 миллионов

Исполнительница шлягера "К единственному, нежному" появилась на светском мероприятии, которое организовала сама, в неприлично дорогом украшении. Шикарный элемент образа певицы мгновенно приковал внимание окружающих. Любовь Успенская надела на шею драгоценное колье в виде змеи. Стоит такой аксессуар 39 миллионов рублей, как элитное московское жилье. Блестящее украшение в форме земноводного выполнено из белого золота и оформлено крупными бриллиантами.
Журналисты канала "НТВ" поинтересовались у знаменитости, каким образом у нее появилось такая изысканная безделица. Любовь Залмановна призналась, что купила колье на собственные средства без чьей-либо поддержки. "Мужчина в моей жизни еще не дожил и не дорос до этого уровня", — выразилась 67-летняя блондинка, набивая себе цену.
Напомним, Любовь Успенская ощущает себя молодой и привлекательной, несмотря на преклонный возраст. Певица тратит огромные суммы на услуги пластических хирургов, чтобы выглядеть свежей и подтянутой, как это принято в мире шоу-бизнеса. Артистка выбирает пикантные наряды, подчеркивающие бедра и грудь, чтобы ловить восхищенные взгляды. Кроме того, Любовь Успенская планирует выйти замуж в пятый раз, искренне веря, что у нее все впереди.
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