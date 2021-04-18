Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак

Ранее сообщалось, что молодой человек преследует телеведущую Ксению Собчак. По словам самого Константина Богомолова, мужчина ведет себя как настоящий маньяк.

Более того, неадекватный ухажер светской дивы успел засветиться на федеральном канале. Этот незнакомец уверяет, что он является Константином Богомоловым. Именно поэтому он так рьяно подходит к звезде и пытается прикоснуться к ней.

Подобное поведение мужчины напугало Ксению и побудило ее супруга предпринять меры. Между кавалерами телеведущей произошла словесная потасовка, позже режиссер яростно набросился на непрошенного гостя и на глазах у публики начал прессовать его. "Любовник Собчак" еле держался на ногах, выслушивая вспылившего Богомолова.

Но и это не спасло ситуацию: незнакомец продолжил выслеживать артистку. Представители телеведущей заявляют, что Ксения планирует обратиться в правоохранительные органы. Константин же добавил, что незнакомец позволил себе приобнять Собчак и дотронуться до звездной пятой точки.

"Всегда смогу постоять за свою женщину. Он какой-то сумасшедший. Если надо будет, то грудью встанут на защиту Ксении", – резюмировал кинодеятель.

Стоит отметить, что поклонники уже потопили брак телеведущей. Многочисленная аудитория сетовала, что пара больше не публикует фотографии и отказывается от совместного времяпрепровождения. Остается только гадать, станет ли мужчина, которого называют любовником Собчак, главной причиной громкого развода двух звезд.