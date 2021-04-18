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Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак

Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак

Ранее сообщалось, что молодой человек преследует телеведущую Ксению Собчак. По словам самого Константина Богомолова, мужчина ведет себя как настоящий маньяк.
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Более того, неадекватный ухажер светской дивы успел засветиться на федеральном канале. Этот незнакомец уверяет, что он является Константином Богомоловым. Именно поэтому он так рьяно подходит к звезде и пытается прикоснуться к ней.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Подобное поведение мужчины напугало Ксению и побудило ее супруга предпринять меры. Между кавалерами телеведущей произошла словесная потасовка, позже режиссер яростно набросился на непрошенного гостя и на глазах у публики начал прессовать его. "Любовник Собчак" еле держался на ногах, выслушивая вспылившего Богомолова.

Но и это не спасло ситуацию: незнакомец продолжил выслеживать артистку. Представители телеведущей заявляют, что Ксения планирует обратиться в правоохранительные органы. Константин же добавил, что незнакомец позволил себе приобнять Собчак и дотронуться до звездной пятой точки.

"Всегда смогу постоять за свою женщину. Он какой-то сумасшедший. Если надо будет, то грудью встанут на защиту Ксении", – резюмировал кинодеятель.

Стоит отметить, что поклонники уже потопили брак телеведущей. Многочисленная аудитория сетовала, что пара больше не публикует фотографии и отказывается от совместного времяпрепровождения. Остается только гадать, станет ли мужчина, которого называют любовником Собчак, главной причиной громкого развода двух звезд.

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Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 11:00 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

комментарии

Ответить:

Гость686898
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Что то не понятно! Откуда у Собчак нашли пятую точку, плоская как доска!
гость
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Докатились до низкого пиара. Как это выглядит убого.
Гость Куприян
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ИМХО
Точно такие же «друзья дома» крутятся вокруг наследниц миллионов Баталова.
«Чистые девочки» Кириенко и Воронова используют инвалида с детства 1 группы Марию Баталову в разгар эпидемии COVID-19 как антураж для съёмок держательницы борделя «искусствоведа» Мазур, таскают колясочницу по быдло-шоу и судам, устраивают цирковые представления на ее фоне...
Совесть, чувство меры и стыд потеряли эти «друзья».
Но всё это у них называется
«благотворительностью»...
Не надо грязи ! Как раз Цивин и Дрожжина проявились в роли жуликов и мошенников. И уже доказано,что подписи подделаны в документах. И нотариус впервые видит Баталовых, которым он якобы заверял документы.
Гость Куприян
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Очередной пиар ход ! Напомнили о себе. Грязью напомнили,другим не умеют. Сама собчачка стоит возле написанных букв ,на куртке, видать достойна написанного.
Хоть выдумала поклонника,потому что добровольно никто не кинется на нее.
Гость Эллочка
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Слаба на передок !...и любит маньяков,вот они ее и преследуют ..
ИМХО
Пожаловаться Ответить
Точно такие же «друзья дома» крутятся вокруг наследниц миллионов Баталова.
«Чистые девочки» Кириенко и Воронова используют инвалида с детства 1 группы Марию Баталову в разгар эпидемии COVID-19 как антураж для съёмок держательницы борделя «искусствоведа» Мазур, таскают колясочницу по быдло-шоу и судам, устраивают цирковые представления на ее фоне...
Совесть, чувство меры и стыд потеряли эти «друзья».
Но всё это у них называется
«благотворительностью»...
Гость695210
Пожаловаться Ответить
Чей сценарий очередного вранья?
Сергей.
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Цирк с конями.
1

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