Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак

Более того, неадекватный ухажер светской дивы успел засветиться на федеральном канале. Этот незнакомец уверяет, что он является Константином Богомоловым. Именно поэтому он так рьяно подходит к звезде и пытается прикоснуться к ней.
Подобное поведение мужчины напугало Ксению и побудило ее супруга предпринять меры. Между кавалерами телеведущей произошла словесная потасовка, позже режиссер яростно набросился на непрошенного гостя и на глазах у публики начал прессовать его. "Любовник Собчак" еле держался на ногах, выслушивая вспылившего Богомолова.
Но и это не спасло ситуацию: незнакомец продолжил выслеживать артистку. Представители телеведущей заявляют, что Ксения планирует обратиться в правоохранительные органы. Константин же добавил, что незнакомец позволил себе приобнять Собчак и дотронуться до звездной пятой точки.
"Всегда смогу постоять за свою женщину. Он какой-то сумасшедший. Если надо будет, то грудью встанут на защиту Ксении", – резюмировал кинодеятель.
Стоит отметить, что поклонники уже потопили брак телеведущей. Многочисленная аудитория сетовала, что пара больше не публикует фотографии и отказывается от совместного времяпрепровождения. Остается только гадать, станет ли мужчина, которого называют любовником Собчак, главной причиной громкого развода двух звезд.
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