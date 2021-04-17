"Кара небесная и бумеранг": бесстрашный Плющенко усадил сына верхом на акулу

Фигурист Евгений Плющенко с семьей отдыхает на Мальдивах. На днях он шокировал фанатов свежим фото.

В инстаграм-аккаунте двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко появилось новое фото, на котором счастливый отец держит сына Сашу на надувной акуле, стоя по пояс в водах голубого Индийского океана. Фанаты пожелали хорошего отдыха звездному семейству, но как всегда нашлись и те, кто придрался к внешности Гном Гномыча.

Подписчики отметили, что мальчик слишком бледный, тощий и вообще грустный. Им видно, что ребенок несчастен. Стоит отметить, что мать юного фигуриста Яна Рудковская уже привыкла к хейтерским нападкам в адрес членов ее семи и часто пропускает их мимо ушей.

"Худющий какой!"; "Беленькие еще такие"; "Так редко видим, как Саша улыбается"; "А других детей у вас нет? Одному Шурику повезло быть нужным"; "Эпидемии для них нет!!! Но кару небесную и бумеранг никто не отменял! А еще есть полоса белая и черная полоса жизни. Господь не Тимошка, видит немножко", – написали злобные фанаты.

Стоит отметить, что младшего сына Арсения семья не взяла с собой на отдых. Он остался дома с няней и дедушкой. Мать Яны Рудковской полетела вместе с ними.

Напомним, недавно Саша Плющенко показал в своем аккаунте фото с тренером. В кадре мальчик стоит со связанными в пучок волосами. Подписчики затравили семью за то, что у фигуриста провинциальная прическа. По их мнению, ему давно пора стричься. Также многие посчитали, что Яна Рудковская зря делает из сына копию отца – олимпийского чемпиона.

