Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Суббота
17 апреля
Лента новостей
19:06
"Кара небесная и бумеранг": бесстрашный Плющенко усадил сына верхом на акулу
18:10
"Это не шуточки": На карьере Самбурской поставили крест за неудобную правду
17:57
Неменский рассказал о спасающем Украину диктаторе
17:52
Дочь Пугачевой и Галкина ошарашила россиян своими навыками
17:47
"Слов возмущения не хватает": изменившейся Лорак дали под дых
17:39
"Требования не признаем": адвокат дал отпор подавшему в суд на Крида музыканту
17:38
"Жилы все торчат": злопыхатели накинулись на истощенную Хилькевич
17:35
Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно
17:08
Сенатор Пушков объяснил стремление Байдена провести саммит с Путиным: Худшие последствия
17:02
Звезда "Великолепного века" обнародовала лицо дочери
15:52
Эксперт Рудяков предрек Зеленскому уголовную ответственность и страшную старость
15:47
Встреча Путина и Байдена не разрешит украинский кризис – политолог Бекман
15:41
Пригожин наплевал на собственную дочь: Живу так, как считаю нужным
15:20
Похороны принца Филиппа: вооруженные люди окружили часовню в Виндзоре
15:17
Появились подробности досрочной победы России в командном чемпионате по фигурному катанию
15:10
Пострадавшая в аварии требует упечь Эдварда Била в СИЗО
15:05
Экс-избранница Тимати показала новорожденную дочь
14:58
"Еле спасли!": опубликовано свежее фото лица Заворотнюк
14:38
"Очень волнительный момент": Машков рассказал о непристойных сценах в кино
14:33
Зеленский провел переговоры с Макроном и Меркель о ситуации в Донбассе
14:22
Поклонники довели: дом Пугачевой утонул
14:20
Бывший муж Дайнеко сыграл свадьбу с роковой красоткой
13:50
Экс-участник шоу "Маска" раскрыл личность Ламы
13:45
"Куда пропал Богомолов?": Собчак появилась на публике с эффектным блондином
13:38
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
13:30
"Не нужно, Ольга!": Ягудин запретил петь задравшей нос Бузовой
13:16
Допелся: Моргенштерна хотят привлечь за пропаганду запрещенных веществ
13:09
Озвучены должности с зарплатами от полумиллиона рублей
13:00
История с санкциями США против России будет долгоиграющей – эксперт Рудяков
12:44
Создатель "Дома-2" стал участником громкого скандала
12:43
Округлившийся живот Кафельниковой всполошил народ
12:40
Отбившая мужа у беременной соперницы экс-любовница Тимати впервые стала мамой
12:32
Медведева утерла нос решившему проверить ее Харламову
12:05
Бородина помешала карьере Бони в "Доме-2": Не умеет радоваться за других
11:49
"Готова к новому роману": Муцениеце пустилась во все тяжкие после развода
11:44
"Правда вскроется": Шурыгина попала в клинику
11:43
"Какой стыд": хвастающейся формами Лорак влепили пощечину
11:21
Известие о страшном заболевании выбило Лолиту из колеи
11:05
Буйнов высказался о родстве с Пугачевой
10:56
Карбалевич объяснил возросшую потребность Белоруссии в российской поддержке: Позиции Лукашенко ослабли
10:48
Единственный сын Булдакова остался у разбитого корыта
10:46
"Меня жалеть не нужно!": Долина учинила скандал на популярном шоу
10:39
Ахеджакова взорвалась из-за шокирующей новости: Ерунда собачья
10:28
Нет денег на лекарства: доходы аптек в России резко сократились
10:22
"Помню его руку на моем колене": Кравец рассекретила отношения с Марусевым
10:03
Полуголой Асмус предложили карьеру в кино для взрослых
09:41
Зеленский: Белорусы заслуживают другого будущего, даже другого настоящего
08:01
Судьбоносная встреча с врачом сделала Николая Дроздова другим человеком
06:03
"Это был шок": Самбурская рухнула прямо на сцене
04:07
"Прикройся!": обнаженная беременная экс-избранница Тимати ошарашила россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
"Алиса – аферистка": мать обрушилась на тяжелобольную экс-супругу Аршавина
Байден назвал Россию "великой державой" и объявил курс на улучшение отношений с Москвой
"Ешь червей": желающему вернуть советские пятилетки Певцову дали под дых
Сровняли могилу с землей: памятник покончившей с собой дочери Джигарханяна цинично уничтожили
Шоу-бизнес
"Кара небесная и бумеранг": бесстрашный Плющенко усадил сына верхом на акулу

"Кара небесная и бумеранг": бесстрашный Плющенко усадил сына верхом на акулу

Фигурист Евгений Плющенко с семьей отдыхает на Мальдивах. На днях он шокировал фанатов свежим фото.
прочитано 94 раза

В инстаграм-аккаунте двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко появилось новое фото, на котором счастливый отец держит сына Сашу на надувной акуле, стоя по пояс в водах голубого Индийского океана. Фанаты пожелали хорошего отдыха звездному семейству, но как всегда нашлись и те, кто придрался к внешности Гном Гномыча.

ПО ТЕМЕ

Сына Рудковской затравили за внешность из-за провинциальной прически

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Подписчики отметили, что мальчик слишком бледный, тощий и вообще грустный. Им видно, что ребенок несчастен. Стоит отметить, что мать юного фигуриста Яна Рудковская уже привыкла к хейтерским нападкам в адрес членов ее семи и часто пропускает их мимо ушей.

"Худющий какой!"; "Беленькие еще такие"; "Так редко видим, как Саша улыбается"; "А других детей у вас нет? Одному Шурику повезло быть нужным"; "Эпидемии для них нет!!! Но кару небесную и бумеранг никто не отменял! А еще есть полоса белая и черная полоса жизни. Господь не Тимошка, видит немножко", – написали злобные фанаты.

Стоит отметить, что младшего сына Арсения семья не взяла с собой на отдых. Он остался дома с няней и дедушкой. Мать Яны Рудковской полетела вместе с ними.

Напомним, недавно Саша Плющенко показал в своем аккаунте фото с тренером. В кадре мальчик стоит со связанными в пучок волосами. Подписчики затравили семью за то, что у фигуриста провинциальная прическа. По их мнению, ему давно пора стричься. Также многие посчитали, что Яна Рудковская зря делает из сына копию отца – олимпийского чемпиона.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Евгений Плющенко. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2021, 19:06 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью

Художник просит сына модельера помочь отцу
Шоу-бизнес

Поклонники довели: дом Пугачевой утонул

Артистка показала кадры
Шоу-бизнес

Ахеджакова взорвалась из-за шокирующей новости: Ерунда собачья

Артистка возмущена
Шоу-бизнес

"Помню его руку на моем колене": Кравец рассекретила отношения с Марусевым

Что скрывали звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+