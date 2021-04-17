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Шоу-бизнес
Пригожин наплевал на собственную дочь: Живу так, как считаю нужным

Пригожин наплевал на собственную дочь: Живу так, как считаю нужным

На днях Иосиф Пригожин отметил 52-летие. Оказалось, что на праздник он не позвал родную дочь.
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Даная пожаловалась, что очень ждала этого дня, чтобы увидеться с отцом, однако он ее не пригласил. Девушка обиделась на родителя. Но оказалось, что Иосиф Пригожин ничего не знал о ее желании. По словам продюсера, Данае стоило просто ему позвонить.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Знаменитость не чувствует вины за случившееся. Он не считает, что наплевал на дочь в день своего рождения. Как отметил артист, после тяжелой болезни и больницы он старается жить так, чтобы ни за кем не следить, никого ни на что не уговаривать. "Живу так, как считаю нужным", – подчеркнул супруг певицы Валерии.

Иосиф Пригожин добавил, что изначально вообще не собирался отмечать день рождения, все произошло спонтанно. Он заявил, что всего за день до мероприятия поменял ресторан и позвал туда всех, кто позвонил ему, чтобы поздравить. Как отметил продюсер, все, кто действительно хотел его увидеть, заехал в заведение.

Также артист добавил, что на празднике не было не только его дочери, но и сыновей Валерии – Арсения и Артемия. "К сожалению, каждый на своей волне, мне сложно собирать всех", – отметил Иосиф Пригожин.

Напомним, сразу после болезни продюсер принял участие в шоу "Маска". Артист выступал в костюме Ананаса, однако не смог продержаться дольше трех туров. По словам Пригожина, сниматься было невероятно сложно, учитывая серьезные последствия ковида.

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Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2021, 15:41 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Помолодевшая Валерия сводила семью в кино

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