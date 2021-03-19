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Шоу-бизнес
А как же Валерия?: Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным

А как же Валерия?: Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным

Последней гостьей программы "Секрет на миллион" стала Вика Цыганова. Она поделилась самыми интимными откровениями. Новый выпуск выйдет лишь 20 марта, но ведущая шоу Лера Кудрявцева уже поделилась некоторыми тайнами певицы.
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В эфире исполнительница ответила и на вопрос о ребенке из детского дома, из-за которого недавно разразился скандал, и об ЭКО, и о своих любимых мужчинах. Телеведущую гостья просто покорила. Лера Кудрявцева отметила, что артистка – женщина шикарная, а многочисленные драгоценности и меха, которые она показала, просто не могут не украшать ее. Она – одна из тех прекрасных дам, которые умеют наслаждаться моментом и жить на широкую ногу.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Вика Цыганова не скрывает то, что делала пластические операции. Для нее это естественно и отрицать подобное артистка не видит никакого смысла. По словам певицы, никаких глобальных изменений в ее внешности не произошло, "просто все на место встало".

То, что у нее есть сейчас – результат большого труда и развития. 57-и летняя Цыганова всегда верила в то, что ее талант оценят и бралась за работу любой сложности. Сейчас она вспоминает, что "петь нужно было много". Однако артистка ни о чем не жалеет, а о всех взлетах и падениях рассуждает с улыбкой на лице.

Вокруг звезды всегда было много мужчин. Вика Цыганова разбила сотни сердец, так как влюбленные в нее мужчины даже не могли рассчитывать на взаимность. Среди увлеченных ею были и коллеги. Одним из "счастливчиков", как оказалось, стал Иосиф Пригожин. Долгое время у них были чувства друг к другу.

Однако все это было давно. Сейчас певица остается верна своему супругу Вадиму, и они до сих пор невероятно вдохновлены друг другом. Отсутствие наследников не становится поводом для конфликтов, и пара живет душа в душу.

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Иосиф Пригожин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 марта 2021, 09:04 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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Вика Цыганова устроила провокацию у Кремля

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