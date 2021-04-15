Не готов к семейной жизни: отчаявшийся Пригожин заговорил о самоубийстве

В последнем интервью Иосиф Пригожин поделился крайне личной историей. Все дело в том, что после рождения первого сына у него случился серьезный упадок сил. Он чувствовал отчаяние и безысходность, а помощи ни у кого не просил. В какой-то момент Иосиф чуть было не решился на страшное.
Шоумен рассказал, что проблема заключалась в его мыслях. Тогда он не понимал, зачем нужен этому миру, кто его ждет, и что будет завтра. Когда в голове появились роковые мысли, перед его глазами вдруг возникла мать. Иосиф осознал, что раз он родился, то должен жить и радоваться. Он считает, что та сила, которая остановила его, точно была ангелом.
Иосиф Пригожин убежден, что, если появляются подобные страшные мысли, нужно быстро подумать о своих близких. "Самое страшное для родителей – потерять детей", – сказал он. Сейчас шоумен не любит вспоминать о причинах своих упаднических настроений, но отмечает: виной всему был первый брак.
Дело вовсе не в супруге, он просто был не готов к семейной жизни. Рождение сына выбило продюсера из колеи, и он запутался. Он утверждает, что дети требуют большой ответственности от родителей, а потому сейчас он бы не стал заводить их раньше 45 лет. "Поздно стал взрослым", – улыбнулся Иосиф.
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