Не готов к семейной жизни: отчаявшийся Пригожин заговорил о самоубийстве

Продюсер кажется уверенным в себе и спокойным человеком. Однако и в его мире случаются серьезные кризисы.

В последнем интервью Иосиф Пригожин поделился крайне личной историей. Все дело в том, что после рождения первого сына у него случился серьезный упадок сил. Он чувствовал отчаяние и безысходность, а помощи ни у кого не просил. В какой-то момент Иосиф чуть было не решился на страшное.

Шоумен рассказал, что проблема заключалась в его мыслях. Тогда он не понимал, зачем нужен этому миру, кто его ждет, и что будет завтра. Когда в голове появились роковые мысли, перед его глазами вдруг возникла мать. Иосиф осознал, что раз он родился, то должен жить и радоваться. Он считает, что та сила, которая остановила его, точно была ангелом.

Иосиф Пригожин убежден, что, если появляются подобные страшные мысли, нужно быстро подумать о своих близких. "Самое страшное для родителей – потерять детей", – сказал он. Сейчас шоумен не любит вспоминать о причинах своих упаднических настроений, но отмечает: виной всему был первый брак.

Дело вовсе не в супруге, он просто был не готов к семейной жизни. Рождение сына выбило продюсера из колеи, и он запутался. Он утверждает, что дети требуют большой ответственности от родителей, а потому сейчас он бы не стал заводить их раньше 45 лет. "Поздно стал взрослым", – улыбнулся Иосиф.