"Они разведутся в любом случае!": на отношениях Собчак и Богомолова поставили крест

Психолог Ирен Таро уверена, что брак Ксении Собчак с режиссером будет недолгим.



По мнению собеседницы "Дни.ру", у звездной пары с самого начала были разные взгляды на любовь. "Перекладывания проблем на партнера, отсутствие поддержки, болезненная зависть, отношения из разряда – "если ты меня полюбишь, то и я тебя полюблю", – прокомментировала отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова специалист.

По мнению Ирен Таро, они изначально ушли в мир иллюзий, принимая желаемое за действительность. По словам психолога, в таких отношениях женщина воспринимает себя как жену и мать, а мужчина хочет увидеть в ней любовницу и подругу, как и получилось в браке телеведущей и режиссера.

Эксперт видит у знаменитостей зависимость друг от друга, что не дает каждому из них развиваться. Богомолов в отношениях с Собчак воспринимает себя как главу, что приводит к доминированию в отношениях. Журналистка же тоже не намерена идти на поводу и сдавать позиции.

"Это больше похоже на партнерские, договорные отношения, где секс может отсутствовать вообще", – отметила Ирен Таро. В такой паре, считает эксперт, партнеры не умеют показывать свои чувства и холодны друг к другу, сохраняют между собой дистанцию на протяжении всего времени отношений, каждый партнер выступает сам за себя.

"Нет ни любви, никаких других душевных чувств. Они разведутся в любом случае! Совсем скоро придет их "час икс", – вынесла вердикт браку Ксении Собчак и режиссера психолог. Она уверена, что сильных переживаний не будет, и телезвезда просто сменит одного мужчину на другого избранника.