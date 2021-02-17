Разборки Ахеджаковой с бывшим мужем назвали глупостью: Эти люди не успокоятся

Несмотря на то, что пара рассталась более 20 лет назад, художник до сих пор не менял место регистрации, хотя его и просили. В итоге артистка решила выписать бывшего супруга из своих апартаментов. Для этого она обратилась в Никулинский суд Москвы. По слухам, заседание должно было пройти 15 февраля, но ни Борис Кочейшвили, ни его адвокат не явились на слушание.
Корреспондент "Дни.ру" связался с представителем Лии Ахеджаковой, чтобы уточнить детали дела. Однако, как оказалось, информация в целом не соответствует действительности. "Поверьте, им всем не дает покоя фигура Лии Меджидовны, сейчас будут вытаскивать все, что возможно. И ту гадость, которую начали печатать в "Твиттере" от ее имени, и по поводу этого. Эти люди, которые сеют всякую пакость про нее, они не успокоятся", – отметил собеседник.
По словам помощника актрисы, он первый раз слышит про разбирательство, да и Лия Ахеджакова не в курсе, что, оказывается, с кем-то судится. "Это же глупость, представьте ее состояние, ей 82 года", – добавил представитель артистки в беседе с "Дни.ру".
Напомним, ранее в "Твиттере" злоумышленники завели аккаунт от имени Лии Ахеджаковой. В микроблоге неизвестные высказывают провокационные мнения, якобы принадлежащие актрисе. Теперь представители артистки пытаются сделать все, чтобы заблокировать фейковую страницу.
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