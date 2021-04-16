"Упадок сил и истощение организма": Волочкова попала в больницу

Анастасия Волочкова плохо почувствовала себя после сильной нагрузки и обратилась к врачу.

45-летняя балерина рассказала поклонникам в своем инстаграм-аккаунте о том, что она очень боится больниц и докторов, однако недавно ей все-таки пришлось побывать в медучреждении в качестве пациентки. Артистка рассказала, что в последнее время у нее было очень много репетиций и выступлений. К физической нагрузке прибавилась эмоциональная, к тому же балерина почти ничего не ела и немного простудилась во время мастер-класса на открытом воздухе. В результате Анастасия Волочкова оказалась совсем без сил, но упорно продолжала работать.

Наконец, артистка решилась обратиться с проверенному врачу и прошла полное обследование организма. Медики выяснили, что у знаменитости случился настоящий упадок сил и истощение организма. По словам Волочковой, все остальное оказалось в норме. Также у женщины были неожиданно обнаружены антитела, которые смогут защитить ее от вирусов, поэтому артистка с радостью констатировала, что вакцина ей теперь не нужна.

Волочкова добавила, что старается всегда "быть на позитиве" и даже не думать о болезнях. От всех недугов артистку спасает балетный зал и сцена, а также русская баня. Ну а от злых людей, которые часто проявляют себя в комментариях под постами звезды, Анастасия Волочкова защищается добротой.