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"Провинциальная учительница": расфуфыренную Волочкову распекли за нелепый наряд

"Провинциальная учительница": расфуфыренную Волочкову распекли за нелепый наряд

Анастасия Волочкова в личном блоге показала платье, в котором отправилась на съемки.
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На фотографии артистка стоит в гостиной своего дома. Балерина повернулась полубоком к камере, чтобы продемонстрировать наряд во всей красе. На знаменитости надето длинное черно-белое платье в греческом стиле. Волосы звезда собрала сзади, оставив у лба игривый локон.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Судя по всему, Анастасия Волочкова в восторге от своего образа. Она отметила, что в таком виде собралась на съемки юбилейного выпуска шоу "Прямой эфир". Вероятно, балерина была настолько уверена в своем наряде, что даже не стала закрывать комментарии под фото.

Увы, пользователи Сети не оценили образ Анастасии Волочковой. Некоторые отметили, что артистке не стоит выбирать платья с акцентом на плечах. Подписчики предложили танцовщице поменять стилиста, который советует одежду, визуально уродующую ее тело.

"А унты под платьем? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Анастасия, услышьте пожалуйста! У вас мужская фигура и не надо подчеркивать плечи еще больше и узкий таз, а прическа нормальная", "Мужские, такие крупные плечи", "Гордая осанка не соответствует виду. Провинциальная учительница, позволила себе лишнее", "Спасибо, что не вывалили грудь, как обычно. Ведь сиськи напоказ – это очень вас дешевит", "Как швабра! Поза ужас!" – написали в комментариях.

Напомним, на днях Анастасия Волочкова в интервью заявила, что брак Ксении Собчак и Константина Богомолова – фейк. Она предрекла паре скорый развод и даже поспорила, что супруги расстанутся до конца года.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 19:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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