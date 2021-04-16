Известный певец отбил любимую женщину у Алибасова

Экс-солисту группы "На-На" Владимиру Асимову 16 апреля исполнилось 54 года. Оказывается, в свое время он увел даму сердца у самого Бари Алибасова.



Оба музыканта в 90-е годы были влюблены в основательницу собственного банка Татьяну Томилину. Молодому солисту удалось впоследствии жениться на девушке. Правда, он долго скрывал свою супругу от продюсера.

Томилина иногда выступала спонсором различных творческих проектов Бари Алибасова и Аллы Пугачевой. Шоумен ухаживал за Татьяной, пытаясь добиться расположения. Но та была очень занята карьерой. Как-то раз основатель группы "На-На" попросил Томилину профинансировать поездку коллектива в Канны, на музыкальный фестиваль MIDEM.

Бари Алибасов не видел в солистах группы соперников и не побоялся оставить девушку с ними наедине. Татьяна очень понравилась Владимиру, и он сказал ей о своих чувствах. Роман завязался у пары стремительно. Шоумен был в ярости. Он поставил Асимову ульмиматум: либо Татьяна, либо "На-на". Влюбленным пришлось делать вид, что они расстались.

Продолжительное время об отношениях певца и бизневсумен никто не подозревал, они тщательно их стали скрывать. Они открылись ли тогда, когда у четы родился сын Семен.

Позже Владимир Асимов перебрался с семьей в Испанию. Он продолжил записывать там песни и стал заниматься с женой бизнесом. Бари Алибасов даже гостил у пары. Сейчас бывший солист "На-На" завязал с музыкой, посвятив себя предпринимательству и семье.