Известный певец отбил любимую женщину у Алибасова

Оба музыканта в 90-е годы были влюблены в основательницу собственного банка Татьяну Томилину. Молодому солисту удалось впоследствии жениться на девушке. Правда, он долго скрывал свою супругу от продюсера.
Томилина иногда выступала спонсором различных творческих проектов Бари Алибасова и Аллы Пугачевой. Шоумен ухаживал за Татьяной, пытаясь добиться расположения. Но та была очень занята карьерой. Как-то раз основатель группы "На-На" попросил Томилину профинансировать поездку коллектива в Канны, на музыкальный фестиваль MIDEM.
Бари Алибасов не видел в солистах группы соперников и не побоялся оставить девушку с ними наедине. Татьяна очень понравилась Владимиру, и он сказал ей о своих чувствах. Роман завязался у пары стремительно. Шоумен был в ярости. Он поставил Асимову ульмиматум: либо Татьяна, либо "На-на". Влюбленным пришлось делать вид, что они расстались.
Продолжительное время об отношениях певца и бизневсумен никто не подозревал, они тщательно их стали скрывать. Они открылись ли тогда, когда у четы родился сын Семен.
Позже Владимир Асимов перебрался с семьей в Испанию. Он продолжил записывать там песни и стал заниматься с женой бизнесом. Бари Алибасов даже гостил у пары. Сейчас бывший солист "На-На" завязал с музыкой, посвятив себя предпринимательству и семье.
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