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Теряющий память Алибасов разрешил глумиться над своим телом

Теряющий память Алибасов разрешил глумиться над своим телом

Последнее время Бари Алибасов находится в Калининграде, где проходит реабилитацию после неудачного падения.
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Восстановление продюсера осложняется тем, что он почти полностью потерял память. По словам сына, артист помнит события только до 2005 года, все, что было после, для его мозга отсутствует. Бари Алибасову приходится каждый 15 минут напоминать, где он находится и почему.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Впрочем, знаменитость не теряет бодрости духа. По его мнению, у него скоро заживет и нога, и позвоночник, ведь он родился под Семипалатинском, около крупнейшего ядерного полигона. Бари Алибасов уверен, что в его организме произошли мутации, которые позволяют быстро восстанавливаться. Артист признался, что на его теле любая рана заживает в считанные мгновения.

При этом Бари Алибасов хочет, чтобы подобные способности организма были изучены. Артист мечтает, что после его смерти тело передадут науке. Секретный ген, который якобы есть только у него, должен служить на благо человечества. Продюсер считает, что "эта клетка" не только продлит жизнь любому человеку, но и сможет воскресить умершего.

"Наука изобретет планету Бари Алибасова!" – цитирует артиста Пятый канал.

Впрочем, сын продюсера его точку зрения не разделяет. Молодой человек считает, что в организме отца точно произошли какие-то мутации, только вот вряд ли они способствуют быстрому заживлению тканей, скорее, наоборот, мешают выздоровлению.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 19:24 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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