Названа неожиданная причина расставания Собчак и Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в сентябре 2019 года. С тех пор влюбленных постоянно преследуют слухи о разводе.

На днях балерина Анастасия Волочкова заявила, что брак Ксении Собчак и Константина Богомолова – фейк. Танцовщица уверена, что супруги разойдутся до конца года, ведь телеведущей будет необходим инфоповод, так как об их союзе уже начали забывать.

Ксения Собчак не оставила без внимания высказывание заклятой подружки. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" телеведущая заявила, что, видимо, Анастасия Волочкова освоила новую специальность и начала гадать на картах таро.

Шоумен Рустам Солнцев не сомневается в грядущем разводе Ксении Собчак и Константина Богомолова. В беседе с "Дни.ру" экс-участник "Дома-2" отметил, что отношения пары строятся по тем же принципам, что и других людей. "Ну неужели вы думаете, что они на всю жизнь вместе? Любовь живет три года, и я думаю, что любовь этих людей живет примерно по тем же законам", – заявил Солнцев.

При этом шоумен считает, что причина развода будет довольна банальна: денежный вопрос. "Когда женщина зарабатывает больше, это не может не задевать мужчину, это тяжело. Собчак, очевидно, зарабатывает больше. В последнее время она даже перестала это скрывать, хвастается этим, даже называет суммы гонораров. Все это долетает до Богомолова, это не может его не задевать", – отметил шоумен в беседе с "Дни.ру".

По словам Рустама Солнцева, в какой-то момент Ксении Собчак захочется совершить очередную крупную покупку, предложит "скинуться" Константину Богомолову, а он просто "не потянет". "Захочется ей повыпендриваться перед Бородиной, захочет она еще один дом купить, а он ей скажет: мол, у меня таких денег нет. И разъедутся они в разные стороны и больше не съедутся никогда. И потом будет она с усмешкой рассказывать, как о Виторгане, что она молния, а он тормоз", – подчеркнул телеведущий.

При этом Рустам Солнцев считает, что Константин Богомолов и Ксения Собчак пока действительно счастливы вместе. "Они играть-то не играют, им вместе-то хорошо. Играют они в другое: два некрасивых человека изображают, что они красивые. Без слез не взглянешь", – добавил шоумен в разговоре с "Дни.ру". Правда, режиссер доминирует над супругой, причем неосознанно.

"Ксюше всегда нравились люди умнее нее, они ее подавляют, чисто морально она подавлена. У Ксюши более бытовой интеллект. Называется, нахватала у раковины, азбуку скурила за школой. Богомолов человек все-таки более образованный. Видно, что рядом с ним она находится в слегка беспомощном состоянии. Что бы она ни сказала в пику ему, будет выглядеть глуповато", – считает Рустам Солнцев.