"Меган, заткнись": выскочке Маркл грубо указали на место

На прошлой неделе скончался супруг Елизаветы II принц Филипп. Меган Маркл отказалась приезжать на похороны.

По официальным данным, она не сможет присутствовать на церемонии прощания из-за беременности. Однако в прессу просочилась информация о том, что супруга принца Гарри решила не ехать в Великобританию, чтобы не отвлекать собой людей от траурного мероприятия.

Новость об этом возмутила общественность. Австралийская телеведущая в прямом эфире заявила, что поведение Меган Маркл вызывает вопросы. Бывшую актрису даже сравнили с Йоко Оно, которая в свое время развалила легендарную группу The Beatles. По мнению некоторых, тем же сейчас занимается жена принца Гарри – пытается разрушить королевскую семью.

Телеведущая заявила, что ее прямо-таки трясет от гнева. По мнению журналистки, Меган Маркл перешла все рамки дозволенного и ей пора остановиться. "Меган, заткнись!" – выпалила звезда австралийского телевидения.

Напомним, ранее в прессу просочились письма, которые принц Филипп оправлял леди Диане. Судя по всему, супруг Елизаветы II был чрезвычайно заинтересован в том, чтобы брак его сына Чарльза не развалился. Герцог Эдинбургский считал, что никто в здравом уме не уйдет от принцессы Дианы к Камилле Паркер Боулз. Увы, ему не удалось остановить развод пары.