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"Меган, заткнись": выскочке Маркл грубо указали на место

"Меган, заткнись": выскочке Маркл грубо указали на место

На прошлой неделе скончался супруг Елизаветы II принц Филипп. Меган Маркл отказалась приезжать на похороны.
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По официальным данным, она не сможет присутствовать на церемонии прощания из-за беременности. Однако в прессу просочилась информация о том, что супруга принца Гарри решила не ехать в Великобританию, чтобы не отвлекать собой людей от траурного мероприятия.

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Новость об этом возмутила общественность. Австралийская телеведущая в прямом эфире заявила, что поведение Меган Маркл вызывает вопросы. Бывшую актрису даже сравнили с Йоко Оно, которая в свое время развалила легендарную группу The Beatles. По мнению некоторых, тем же сейчас занимается жена принца Гарри – пытается разрушить королевскую семью.

Телеведущая заявила, что ее прямо-таки трясет от гнева. По мнению журналистки, Меган Маркл перешла все рамки дозволенного и ей пора остановиться. "Меган, заткнись!" – выпалила звезда австралийского телевидения.

Напомним, ранее в прессу просочились письма, которые принц Филипп оправлял леди Диане. Судя по всему, супруг Елизаветы II был чрезвычайно заинтересован в том, чтобы брак его сына Чарльза не развалился. Герцог Эдинбургский считал, что никто в здравом уме не уйдет от принцессы Дианы к Камилле Паркер Боулз. Увы, ему не удалось остановить развод пары.

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Фото: Pool/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 04:37 Источник: Sunrise ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

комментарии

Ответить:

Гость695210
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Скоро вся мировая общественность поймёт, что из себя представляет эта обнаглевшая персона. Влезла в семью всеми правдами и неправдами , вела себя там по-хамски, не нравились ей слуги, она (!) этих людей уволила. В общем, та ещё штучка. А потом пошла поливать семью грязью, обвиняя их в расизме. Ее очень хорошо приняли. Если бы Королева была против, она бы предприняла все меры и не допустила бы этот брак. Но все было хорошо, красивая свадьба . Неблагодарная.
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