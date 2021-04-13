Труп еще не остыл: вскрылась интимная переписка принца Филиппа с леди Ди

Принц Филипп скончался 9 апреля, церемония прощания должна пройти 17 апреля.

В прессу попали отрывки писем, которые супруг Елизаветы II отправлял своей невестке, Диане Спенсер. Он был одним из тех, кто оказал особое влияние на брак принца Чарльза. Судя по всему, Филипп с нежностью и теплотой относился к девушке и приложил все усилия для того, чтобы она избежала развода.

Когда в 1992 году отношения Чарльза и Дианы дали трещину, герцог Эдинбургский выступил добровольным консультантом по брачным вопросам. Супруг Елизаветы II активно вел переписку с невесткой, причем некоторые эксперты уверены, что он был заинтересован в сохранении семьи сына больше, чем сам Чарльз. Стоит отметить, что принцесса Диана с любовью относилась к свекру. До самой смерти леди Ди назвала его "па", а королеву – "ма".

В одном из писем герцог Эдинбургский писал, что он не одобряет наличие у пары любовников. По его мнению, сын глупо рисковал всем с Камиллой Паркер Боулз. При этом Филипп писал, что не может себе представить, чтоб кто-либо в здравом уме ушел от принцессы Дианы к Камилле.

В другом обращении к невесте герцог рассказывал о своем опыте супружества с Елизаветой. Он писал, что они с королевой думали, что проведут вместе всего несколько лет, так как ради нее ему пришлось отказаться от любимого дела. Но, к счастью, в их случае развода не произошло.

Напомним, принц Филипп скончался за два месяца до своего столетнего юбилея. Последние дни он провел дома, вместе с женой, Елизаветой II.