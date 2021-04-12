"Глаза светятся": всплыло фото Корчевникова с новорожденным ребенком на руках

В личном блоге журналиста появилось трогательное фото с ребенком. Теперь он выглядит абсолютно счастливым.

Борис Корчевников подписал пост, назвав семью "святой". Поклонники начали активно поздравлять его, но оказалось, что родители малышки – близкий приятель ведущего Роман Голованов и его супруга. Девочку назвали Софией, а мама с папой, видимо, совсем не боятся показывать ее широкой аудитории. На снимке Борис трогательно придерживает новорожденную рукой, и все присутствующие выглядят невероятно довольными.

Судя по всему, в очередной раз, журналист будет удостоен чести стать крестным. Поклонники постоянно интересуются личной жизнью Бориса, но о своих чувствах и отношениях он не распространяется, что порождает еще большее количество слухов. Однако он всегда рассказывает о том, что, несмотря на отсутствие своих собственных детей, у него уже есть несколько крестников.

Роман, в свою очереди, тоже выложил в своем профиле кадр с малюткой, подтвердив информацию о том, что важную миссию они с женой могли доверить только Борису Корчевникову. Он отметил, что девочка познакомилась со своим будущим крестным и вела себя прекрасно.

Подписчики ведущего программы "Судьба человека" активно отреагировали на происходящее. "Борис, Вы уже многодетный крестный папа", "Поздравляю вас, какие счастливые", "Как приятно смотреть! Поздравляю", "В надежных руках", "Борис, поздравляю Вас, очень здорово", "Глаза светятся", "Мои поздравления, главное, чтобы все были здоровы", – писали они.