Дети в ужасе уносили ноги со дня рождения сына Шепелева

Телеведущий рассказал в своем микроблоге о том, какой получилась вечеринка. Так, к сыну Дмитрия Шепелева и покойной Жанны Фриске пришли 15 друзей, чтобы поздравить мальчика и преподнести подарки.
День рождения удался на славу. Правда, некоторые дети испугались устроенного представления. Шоумен признался, что не захотел превращать праздник в многочасовые посиделки с аниматорами и громкой музыкой. Ведь дети часто начинают терять адекватность, и потом Дмитрий Шепелев целый день не может прийти в себя из-за шумного веселья.
Для Платона был организован страшный театрализованный квест, во время которого ребятне пришлось изрядно постараться, чтобы разгадать задания. По словам ведущего, несколько детей испугались и бросились бежать. Но в целом все маленькие гости остались довольны праздником.
Главное, отметил шоумен, виновнику торжества все понравилось. Дмитрий Шепелев добавил, что хорошо, что подобные вечеринки с малышней бывают лишь раз в году.
Как писали "Дни.ру", в марте у Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой родился сын. Помимо Платона и новорожденного наследника звездная пара воспитывает и дочь избранницы телеведущего Ладу.
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