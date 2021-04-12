Собчак закидали камнями за оскорбление россиян

Недавно ведущая опубликовала в своем "Инстаграм" ироничный пост, в котором рассуждала о богачах, которые могут себе позволить дорогие путевки на Мальдивы, к примеру, чтобы отпраздновать на островах шикарную свадьбу.
При этом "блондинка в шоколаде" саркастично сравнила успешных людей с теми, кто якобы живет в Норильске. Со стороны выглядело как ущемление прав некоторых россиян.
"Храни Господь успешных и удачливых людей, которые отмечают юбилеи-свадьбы в таких прекрасных местах. И тем, кто говорит "лететь долго на два дня", могу ответить только: "Вы просто не вели свадьбу в Норильске, вам не с чем сравнивать", — отметила Собчак в своем микроблоге.
Реакция среднестатистических россиян не заставила себя долго ждать. На Ксению Собчак обрушился хейт со всех сторон. Текст Собчак назвали глупым и пафосным.
"А не успешных хранить не надо?"; "Храни Господь людей, у которых ничего нет, и удача посмеялась над ними… Дай им выжить и не умереть от зависти и отчаяния…"; "Даже как-то обидно стало за Норильск", – пишут разгневанные и обиженные фолловеры.
Стоит отметить, что Ксения Собчак уже давно не реагирует на подобные выпады своих подписчиков. Она привыкла к неоднозначной реакции на все, что она скажет.
А после интервью со скопинским маньяком, после которого ее и вовсе разнесли в пух и прах, она уже, кажется, не стесняется ничего.
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