Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Понедельник
12 апреля
Лента новостей
18:40
"Больше так не хочу": загнанная Решетова взмолилась о пощаде
18:40
Притащил домой любовницу при дочери: звезда "Иронии судьбы" раскрыла подноготную семейной жизни
18:29
Заявление Зеленского о роли Украины в освоении космоса оценили: Русофобия и неуемная злоба
17:31
"Сорокалетняя школьница": вырядившуюся в дорогущий костюм Бузову разнесли
17:16
Во Владикавказе неизвестный захватил магазин и угрожал взорвать бомбу
17:15
Собчак закидали камнями за оскорбление россиян
16:54
Эксперт Рогов: Зеленский получил установку от США на начало войны в Донбассе
16:52
В Подмосковье мужчина устроил на свадьбе стрельбу из машины
16:41
"Вам все льстят": оголившейся Королевой дали под дых
16:41
В московском фитнес-клубе убили мужчину
16:34
Разлучницу Макееву публично освистали за роман с женатым: Ходит по костям
16:22
"Не очень счастливая в жизни": Жулин облил помоями свою бывшую
15:58
Волочкова в перьях вызвала оторопь
15:49
Крутой решил жить вместе с Киркоровым в роскошном особняке
15:49
Звезда "Бриллиантовой руки" обнаружена мертвой
15:44
"Случилась болезнь у ребенка": как в семью Абрамовой пришла беда
15:31
В Париже в результате стрельбы погиб человек
15:25
В Щелкове проводят проверку по факту смерти грудного ребенка
15:22
Стало известно о кардинальных переменах во внешности проблемной дочери Успенской
15:09
"Такой бред!": самоуверенную Ланскую безжалостно растоптали в эфире
15:03
Цискаридзе устроил разнос коллегам из Большого театра
14:54
"Гармоничной семьи не будет": Буланова узнала об измене мужа из ТВ-шоу
14:50
Это была ошибка: Навка объяснила провал своей дочери на соревнованиях
14:47
Песков ответил на вопрос о дополнительных выходных в мае
14:37
В Петербурге на пожаре погиб спасатель
14:25
Лукашенко скорее уничтожит всю страну, чем откажется от власти – политолог Суздальцев
14:24
Тиктокерша Карнавал вытащила наружу горькую правду о прошлом Ларисы Долиной
14:04
"За детьми как за хлебом": показавшая лицо младшего сына Рудковская сделала заявление о пятой беременности
14:00
В Мосгордуме назвали справедливое место для памятника Александру Невскому
13:50
Не до этого: Меган Маркл не явилась на похороны мужа британской королевы Елизаветы
13:46
Ани Лорак удивила поклонников воссоединением с бывшим мужем-изменщиком
13:39
Вскрылась правда о тайном романе скандалистки Бузовой
13:28
В США украинка набросилась на семью мусульман из Египта
13:23
Пролежни и адская боль: изувеченная экс-супруга Аршавина пожаловалась на мучительные последствия операций
13:17
Жителя области задержали за сообщение о теракте в центре Москвы
13:14
"За рулем был не Ефремов!": адвокат Пашаев назвал настоящего виновника смертельной автоаварии
13:01
Мурманского священника заподозрили в убийстве собаки
12:59
"Раньше с нами был папа": Анастасию Макееву считают разлучницей
12:43
В Петербурге во время поножовщины у клуба пострадали люди
12:43
Повзрослевшие дочери отказываются от контактов с Брежневой
12:39
Юный спортсмен впал в кому после неудачного прыжка
12:26
Рак и генетические заболевания: встревоженная Галич откровенно о тяжелом состоянии
12:25
В центре Екатеринбурга нашли труп
12:19
"Перебор": Дакота упрекнула Долину в жесткости после скандала с тиктокершей Карнавал
12:14
В Одинцово спасатели залезли к пенсионерке в окно
12:03
В Подмосковье врачи не смогли спасти надышавшегося газом подростка
11:55
На Карибских островах проснулся спавший 40 лет вулкан
11:43
Под Москвой нашли снаряд времен Войны
11:39
"Ого!": разоблаченный персонаж шоу "Маска" вызвал оторопь
11:37
"Кто же он": Дайнеко заинтриговала публику новым романом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экономист Романчук о ситуации в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится
"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
"Еще одна Волочкова!": оголившую интимные части тела Барановскую закидали камнями
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
Шоу-бизнес
Собчак закидали камнями за оскорбление россиян

Собчак закидали камнями за оскорбление россиян

Ксения Собчак оскорбила россиян тем, что сравнила свадьбы успешных людей на Мальдивах и в Норильске.
прочитано 681 раз

Недавно ведущая опубликовала в своем "Инстаграм" ироничный пост, в котором рассуждала о богачах, которые могут себе позволить дорогие путевки на Мальдивы, к примеру, чтобы отпраздновать на островах шикарную свадьбу.

ПО ТЕМЕ

"Положение отчаянное": Собчак не может наскрести денег на строительство загородного дома

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

При этом "блондинка в шоколаде" саркастично сравнила успешных людей с теми, кто якобы живет в Норильске. Со стороны выглядело как ущемление прав некоторых россиян.

"Храни Господь успешных и удачливых людей, которые отмечают юбилеи-свадьбы в таких прекрасных местах. И тем, кто говорит "лететь долго на два дня", могу ответить только: "Вы просто не вели свадьбу в Норильске, вам не с чем сравнивать", — отметила Собчак в своем микроблоге.

Реакция среднестатистических россиян не заставила себя долго ждать. На Ксению Собчак обрушился хейт со всех сторон. Текст Собчак назвали глупым и пафосным.

"А не успешных хранить не надо?"; "Храни Господь людей, у которых ничего нет, и удача посмеялась над ними… Дай им выжить и не умереть от зависти и отчаяния…"; "Даже как-то обидно стало за Норильск", – пишут разгневанные и обиженные фолловеры.

Стоит отметить, что Ксения Собчак уже давно не реагирует на подобные выпады своих подписчиков. Она привыкла к неоднозначной реакции на все, что она скажет.

А после интервью со скопинским маньяком, после которого ее и вовсе разнесли в пух и прах, она уже, кажется, не стесняется ничего.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2021, 17:15 Источник: Instagram • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"

комментарии

Ответить:

Гость681266
Пожаловаться Ответить
СОБЧАК-враг России!....ЕЕ группа поддержки,такие же ,как она!!
Гость690581
Пожаловаться Ответить
Открыто рекламирует Мальдивы и дурацкие "свадьбы" на песке с ошейником из цветов с кустов. Кто ж додумался в Норильске позвать собчачку вести свадьбу ?!
Гость693320
Пожаловаться Ответить
После ее свадьбы-шабаша на Лысой горе не ей рассуждать о свадьбах!
Сергей.
Пожаловаться Ответить
Опять эта шавка как из подворотни тявкает.
Гость678070
Пожаловаться Ответить
Ужасно неприятная особа. Кто ещё ее зовёт вести мероприятия?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ушла с ощущением, что у меня все хорошо": смерть сокрушила влюбившегося в молодую Кая Метова

Большое горе в семье
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников воссоединением с бывшим мужем-изменщиком

Певица вернулась к экс-супругу
Шоу-бизнес

"За рулем был не Ефремов!": адвокат Пашаев назвал настоящего виновника смертельной автоаварии

Приговор артисту может быть отменен
Шоу-бизнес

"Отпускаю и забываю": молодая жена Диброва заговорила о кризисе в отношениях

Супруг воспитывает ее

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+