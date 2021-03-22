Бузова в костюме дикой кошки довела Киркорова до исступления

Сперва члены жюри проекта посчитали, что под маской прячется продюсер Яна Рудковская. Певица Валерия отметила, что у светской львицы особенная артикуляция, поэтому Розовая пантера говорит так отрывисто – чтобы судьи не могли разобраться.
Но из костюма дикой кошки выскочила Ольга Бузова. Звезда призналась, что ей было невероятно трудно спрятать свой "потрясающий, узнаваемый голос". Такое нескромное заявление развеселило присутствующих, а особенно Филиппа Киркорова.
Короля российской эстрады оно довело до истерики. Артист хотел что-то сказать, взял микрофон, но не смог из-за распирающего его хохота.
Как писали "Дни.ру", в предыдущем выпуске шоу "Маска" вывели на чистую воду Пингвина. В его костюме выступала Азиза. Певица так расстроилась разоблачению, что не смогла сдержать слез.
Также ранее были раскрыты личности Юрия Стоянова — он был под маской Банана и Иосифа Пригожина, который скрывался в костюме Ананаса. Гимнастка Светлана Хоркина же была переодета в Черную пантеру. Примечательно, что Филипп Киркоров подумал, что под этой маской прячется Ольга Бузова.
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