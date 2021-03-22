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Бузова в костюме дикой кошки довела Киркорова до исступления

Бузова в костюме дикой кошки довела Киркорова до исступления

Ольга Бузова оказалась разоблачена на шоу "Маска" телеканала НТВ. Исполнительница скрывалась в образе Розовой пантеры.
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Сперва члены жюри проекта посчитали, что под маской прячется продюсер Яна Рудковская. Певица Валерия отметила, что у светской львицы особенная артикуляция, поэтому Розовая пантера говорит так отрывисто – чтобы судьи не могли разобраться.

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Но из костюма дикой кошки выскочила Ольга Бузова. Звезда призналась, что ей было невероятно трудно спрятать свой "потрясающий, узнаваемый голос". Такое нескромное заявление развеселило присутствующих, а особенно Филиппа Киркорова.

Короля российской эстрады оно довело до истерики. Артист хотел что-то сказать, взял микрофон, но не смог из-за распирающего его хохота.

Как писали "Дни.ру", в предыдущем выпуске шоу "Маска" вывели на чистую воду Пингвина. В его костюме выступала Азиза. Певица так расстроилась разоблачению, что не смогла сдержать слез.

Также ранее были раскрыты личности Юрия Стоянова — он был под маской Банана и Иосифа Пригожина, который скрывался в костюме Ананаса. Гимнастка Светлана Хоркина же была переодета в Черную пантеру. Примечательно, что Филипп Киркоров подумал, что под этой маской прячется Ольга Бузова.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 08:39 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

Гость668838
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Боже, кто эту бездарность протягивает? Какие ноты, какие песни? Я уже не говорю о ее умственных способностях. Печально все это.
Гость658112
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За два сезона я узнала Долину и Бузову. Долину по потрясающему вокалу,а Бузову по песням с диапазоном в три ноты.
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