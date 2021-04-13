Черный от горя сын едва держался на ногах у гроба Верника

В Художественном театре завершилась церемония прощания с легендарным народным артистом Эмилем Верником. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии

С Художественным театром Эмиль Верник был связан всю жизнь. В ГИТИСе он учился у знаменитого мхатовца Василия Орлова, его диплом подписан одной из основательниц МХТ Ольгой Книппер-Чеховой. Будучи студентом, работал монтировщиком в филиале МХАТ на улице Москвина, а став режиссером на радио, создал множество постановок с участием ведущих актеров Художественного театра, среди которых были Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский, Сергей Юрский, Олег Табаков. Именно Табаков был инициатором приглашения Эмиля Верника в Школу-студию МХАТ, где он впоследствии преподавал много лет. И, конечно, Эмиль Григорьевич был преданным зрителем Художественного театра.

Совсем недавно он приходил на "Чайку" Оскараса Коршуноваса и радовался успеху сына Игоря Верника, который играет в этом легендарном театре. А сегодня сын стоит у гроба отца в знаменитом портретной фойе МХТ имени Чехова и едва держится на ногах от горя. Он то и дело подходит у гробу, гладит его. И не может сдержать рыданий.

"МХТ для нашего отца – это святое место с самого детства, – сказал Игорь у гроба. – Он родился в Харькове, в маленькой комнате, и мечтал, что когда-то окажется в Москве, мечтал об артистах, фотографии которых видел только на открытках или в журналах, вырезал и вешал на стене. И потом на протяжении всей жизни, когда он приходил в этот театр, для него это было абсолютным счастьем. А когда я стал актером труппы здесь, это стало продолжением и воплощением его мечты. Он работал с величайшими актерами и был рад, что Вадим, мой брат, тоже занимается театральным делом, что внук Гриша тоже решил стать актером".

Напомним, Эмиль Верник скончался 9 апреля на 97-м году. Об этом сообщил его сын, отмечая, что у отца остановилось сердце. Похоронят артиста, режиссера и педагога на Востряковском кладбище столицы.