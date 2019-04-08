Успенская без юбки показала роскошные ноги

На днях в столичном Crocus City Hall прошла II церемония награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards". Премия вручалась за музыкальные достижения по итогам 2018 года. На красной дорожке мероприятия отметилась 65-летняя Любовь Успенская, появившаяся перед гостями в сексуальных черных шортиках.