Успенская без юбки показала роскошные ноги

На днях в столичном Crocus City Hall прошла II церемония награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards". Премия вручалась за музыкальные достижения по итогам 2018 года. На красной дорожке мероприятия отметилась 65-летняя Любовь Успенская, появившаяся перед гостями в сексуальных черных шортиках.
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