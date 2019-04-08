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Апрель 8, 2019
просмотры: 123

Успенская без юбки показала роскошные ноги

567

На днях в столичном Crocus City Hall прошла II церемония награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards". Премия вручалась за музыкальные достижения по итогам 2018 года. На красной дорожке мероприятия отметилась 65-летняя Любовь Успенская, появившаяся перед гостями в сексуальных черных шортиках.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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стала на Гурченко похожа...
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