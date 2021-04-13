Порошина раскрыла тайну о связи с Лановым

Василий Лановой заведовал кафедрой сценической речи в Театральном институте имени Щукина, в котором учились начинающие актрисы Порошина и Антонова. В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" Наталия вспомнила, как они с приятельницей помогали друг другу, когда обе носили под сердцем первых детей.
В институте девушки прятали друг дружку, чтобы не раскрыть свое интересное положение. Артистки всячески хитрили, появлялись перед зрителями фронтально. Члены комиссии же знали их секрет и относились к ухищрениям актрис сквозь пальцы.
В свою очередь Мария Порошина поведала о смешном случае на экзамене, который принимал Лановой. Тайную историю из молодости она раскрыла лишь сейчас. Артистка читала отрывок из "Войны и мира", когда Наташа Ростова, лежа с матерью в постели, выбирает женихов.
По словам Марии Порошиной, Василий Лановой смеялся: беременная героиня перебирает кавалеров. У великого актера и молодых коллег возникла душевная связь, понимание. В итоге юной артистке поставили пятерку.
Популярные темы форума
Постоянно ем
Первый канал,что показывают?
Ответы фейкам
Звуки для релаксации
С волками жить по волчьи выть
Арбуз или дыня?
Не следуйте инструкциям гипнотизера
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Кто из Тулы?