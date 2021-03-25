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Оголившаяся Порошина всполошила россиян

Оголившаяся Порошина всполошила россиян

Мария Порошина наслаждается отдыхом в жаркой стране. Артистка поделилась серией пляжных фото с поклонниками.
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Звезда предстала на снимках в "Инстаграм" в купальнике на фоне пальм и белоснежного песка. Фолловеры активно стали комментировать кадры, сойдясь во мнении, что 47-летняя Мария Порошина выглядит помолодевшей и посвежевшей. К тому же, им пришлась по душе ее новая короткая стрижка.

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 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Отметим, что знаменитость поправила физическую форму в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Благодаря нагрузкам, она похудела на шесть килограммов.

О том, взяла ли Мария Порошина с собой в отпуск детей, неизвестно. У актрисы их пятеро: четырех дочери и сын. Ее младшему наследнику всего два года. Лицо ребенка артистка скрывает, хотя нередко делится снимками с ним. Звезда также держит в тайне и личность отца малыша.

Напомним, летом прошлого года Мария Порошина стала жертвой мошенников. Аферисты действовали от ее имени. Они создавали аккаунты звезды в соцсетях и рекламировали товары сомнительного качества. Имидж актрисы сильно пострадал. Но благодаря поддержке поклонников знаменитости удалось ликвидировать фальшивые страницы.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 25 марта 2021, 10:07 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Мария Порошина после родов показала фигуру

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