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Шуфутинский дал под дых представляющей Россию на "Евровидении" Маниже

Шуфутинский дал под дых представляющей Россию на "Евровидении" Маниже

Михаил Шуфутинский высказал свое мнение по поводу композиции певицы Manizha (Манижа) "Русская женщина", с которой она отправится на "Евровидение".
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По словам музыканта, для него в целом не очень понятен сам конкурс. Как отметил артист, изначально "Евровидение" было чем-то вроде "Грэмми", теперь же оно превратилось в политизированное мероприятие.

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 Манижа (Manizha) Далеровна Сангин

Манижа (Manizha) Далеровна Сангин певица

Михаил Шуфутинский считает, что каждый участник старается чем-то шокировать. Порой за попытками удивить народ теряются и текст, и музыка. Высказался исполнитель и о представительнице от России. "Если мы говорим о Маниже… То, что я услышал, на мой взгляд, это не песня", – подчеркнула звезда.

По словам артиста, ему не удалось понять того, что хотела донести певица через свой трек. При этом Михаил Шуфутинский добавил, что рад, если в песне действительно поднимается тема феминизма, несмотря на то, что он этого не увидел. В любом случае шансонье планирует болеть за Манижу, ведь она представляет Россию, и это для него самое важное.

Как отметил Михаил Шуфутинский, для него музыка сложнее, чем песенка артистки. "Это декларация чувств, любви, секса, шутки, вероломства, в конце концов", – добавил шансонье. При этом маэстро не отрицает, что может чего-то не понимать в силу возраста. Напомним, 13 апреля музыканту исполнилось 73 года.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о молодой избраннице Михаила Шуфутинского. Светлана Уразова младше маэстро на 30 лет. В ближайшее время пара планирует завести детей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 15:43 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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