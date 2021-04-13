Шуфутинский дал под дых представляющей Россию на "Евровидении" Маниже

Михаил Шуфутинский высказал свое мнение по поводу композиции певицы Manizha (Манижа) "Русская женщина", с которой она отправится на "Евровидение".

По словам музыканта, для него в целом не очень понятен сам конкурс. Как отметил артист, изначально "Евровидение" было чем-то вроде "Грэмми", теперь же оно превратилось в политизированное мероприятие.

Михаил Шуфутинский считает, что каждый участник старается чем-то шокировать. Порой за попытками удивить народ теряются и текст, и музыка. Высказался исполнитель и о представительнице от России. "Если мы говорим о Маниже… То, что я услышал, на мой взгляд, это не песня", – подчеркнула звезда.

По словам артиста, ему не удалось понять того, что хотела донести певица через свой трек. При этом Михаил Шуфутинский добавил, что рад, если в песне действительно поднимается тема феминизма, несмотря на то, что он этого не увидел. В любом случае шансонье планирует болеть за Манижу, ведь она представляет Россию, и это для него самое важное.

Как отметил Михаил Шуфутинский, для него музыка сложнее, чем песенка артистки. "Это декларация чувств, любви, секса, шутки, вероломства, в конце концов", – добавил шансонье. При этом маэстро не отрицает, что может чего-то не понимать в силу возраста. Напомним, 13 апреля музыканту исполнилось 73 года.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о молодой избраннице Михаила Шуфутинского. Светлана Уразова младше маэстро на 30 лет. В ближайшее время пара планирует завести детей.