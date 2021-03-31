Совет Федерации усомнился в законности победы Манижи в отборе на Евровидение

По мнению Валентины Матвиенко, смысл песни Манижи непонятен. Спикер предложила коллегам ознакомиться с текстом композиции и лично в этом убедиться.
Напомним, текст выбранной для выступления на Евровидении-2021 певицы Манижи посвящен жизни русской женщины. Героиня композиции – сильная и независимая фигура, которая пытается распрощаться с навешанными на нее ярлыками в обществе.
"Это кони-люди какие-то. Я вообще не понимаю, о чем это. Может быть попросить Елену Владимировну запросить у Первого канала, как проходит процедура голосования. Как-то все странно, мягко говоря", – сказала Матвиенко.
Напомним, тему содержания песни российской исполнительницы Манижи, выбранной для Евровидения на пленарном заседании в среду подняла сенатор Елена Афанасьева. По ее словам, многих россиян удивила внешность певицы и выбор песни.
Афанасьева предложила вызвать организаторов конкурса по выбору исполнителя на Евровидение в Совфед, когда в палате проводятся Дни регионов и выступают народные коллективы из этих субъектов России. Она также отметила, что о русской душе всегда пели наши великие артисты, такие как Людмила Зыкина.Напомним, певица Манижа выступит в первом полуфинале конкурса под третьим номером. Первый полуфинал состоится 18 мая, перед Манижей выступят участники, представляющие Литву и Словению.
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