"Алана просто боится меня": любовница врезала жене Мамаева

Ирен Гарсия ответила на обвинения супруги Павла Мамаева. Девушка заверила, что вовсе не является эскортницей.



Испанка возмущена нападками Аланы Мамаевой. Она утверждает, что все якобы уличающие ее переписки сфабрикованы. Любовница футболиста заявила, что является нормальной, неконфликтной девушкой.

Ирен Гарсия считает, что жена Павла Мамаева зря устроила ей травлю, и должна винить лишь своего избранника. Испанка отметила, что не знала о семейном статусе спортсмена. Девушка добавила, что искренне любит российского футболиста, а Алана хочет разрушить их отношения.

"Алана просто боится меня", – заявила Ирен Гарсия. Она добавила, что не собирается вступать в игру россиянки и отвечать на провокации в свой адрес. Она уверена, что жена Павла Мамаева перешла все границы. Девушка констатировала, что у нее есть работа и жизнь, на которые ей нужны силы.

Также испанка объяснила, почему ушла от адвокатской практики. По словам Ирен, сейчас ей необходимо заботиться об отце. Кроме того, она заверила, что данные с сайта, где предоставлены анкеты на эскортниц, принадлежат девушке из Лондона.

Напомним, Ирен Гарсия познакомилась с Павлом Мамаевым в Испании, на сборах его футбольного клуба "Ростов". Между ними произошла близость, о чем узнала жена спортсмена. Алана обнародовала паспорт и другие данные любовницы мужа. За это Гарсиа планирует привлечь экс-модель к ответственности в суде.

Алана Мамаева заявила о разводе, поскольку не смогла просить супругу очередную измену. Пара прожила в браке порядка восьми лет.