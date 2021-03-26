"Алана вышла в тираж": собравшейся подтянуть ягодицы жене Мамаева дали оплеуху

Намерение жены Павла Мамаева светская обозревательница назвала предсказуемыми. Ведь спортсмен изменил ей с молодой и горячей испанкой, что больно ударило по самолюбию 32-летней женщины.
Лена Миро отметила, что Алана Мамаева не хочет оставаться одна, без мужчины. Но подтяжка ягодиц знаменитости не поможет, уверена блогер. Ведь у нее всегда будет масса молодых, красивых и натуральных соперниц, конкуренцию с которыми она не выдержит.
"Алана вышла в тираж", – дала словесную оплеуху светской львице обозревательница. По мнению Миро, все, на что сейчас может рассчитывать Алана Мамаева – это "низкобюджетный лох", которому подойдет и увядающая дама. Блогер отметила, что премиальный мужик супруге футболиста не по зубам.
Лена Миро посоветовала жене спортсмена вместо походов к пластическому хирургу научиться готовить и поменьше скандалить. Кроме того, блогер считает, что произойдет развод или нет – решать Павлу Мамаеву, а не его униженной супруге.
Ранее обозревательница уже критиковала Алану Мамаеву. Она говорила о том, что жена футболиста относится к категории женщин-липучек, единственная цель которых – зацепиться за мужские штаны. По мнению Миро, такие дамы не бывают любимыми и счастливыми, и отлепить их от себя мужчинам очень сложно.
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