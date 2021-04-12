Ходит под себя и ничего не помнит: сын сообщил о тяжелых мутациях в организме 73-летнего Алибасова

Продюсер Бари Алибасов был женат шесть раз. От гражданского брака с Еленой Уронич в сентябре в сентябре 1985 года у него родился сын – Бари Бариевич Алибасов. Корреспондент "Дни.ру" встретился со звездным наследникам и узнал у него семейные тайны.



Бари Алибасов-младший сообщил "Дни.ру", что его знаменитый отец сегодня находится на восстановлении в Калининграде. "Ухаживает за ним моя мама, – говорит звездный наследник. – Она, правда, более двадцати лет провела в психиатрической клинике – меня растил отец. Но сейчас рада, что воссоединилась с папой".

Рассказал Бари-младший и про тяжелое состояние Бари-старшего. "Есть хорошие новости и плохие, – вздыхает он. – Хорошие заключаются в том, что чувствует он себя сегодня лучше, чем год назад, когда случилось несчастье. Его многочисленные переломы (повреждения двух позвонков и полное раздробление ноги – Прим. ред.) заживают, но на организме очень сказывается то, что в молодости папа жил близ Семипалатинска, где проходили ядерные испытания. В организме отца точно произошли мутации".

При помощи сына и жены Алибасов-старший смог частично восстановить свою память. "Но каждый 15 минут у него происходит обнуление в понимании того, где он находится и с кто с ним рядом, – вздыхает сын. – И мы заново все ему объясняем. Человек не обременен ни планами, ни воспоминаниями о том, как он здесь оказался".

Долгое время во время реабилитации Бари-старший, как выяснилось, не мог самостоятельно справиться с элементарными вещами. "После падения и перелома позвоночника он даже не мог самостоятельно перевернуться, – вспоминает сын. – И в этой ситуации он не мог себя обслуживать – ходил под себя. Я лично менял ему, как и своей дочке, подгузники. Это был достаточно интересный опыт – увидеть в таком состоянии человека, который тебя воспитал и всегда был для тебя мастодонтом".

"Я не брезговал, просто был страх, что надо мной больше нет больше той мощной глыбой, которую хочется переплюнуть, к которой хочется стремиться и которая была эталоном силы и мощи. А идол вдруг превратился в человека, которому надо менять подгузники, сажать в инвалидную коляску", – заметил Бари Бариевич.

Сам же Бари-младший сегодня занят тем, что содержит знаменитого отца. Например, он прилетел из Калининграда в Москву, чтобы стать ведущим тематического вечера-аукциона в стиле русского авангарда "Ночь в музее". "Каждый месяц на обеспечение отца и всех тех, кто делает ему праздник, у меня уходит от 300 до до 500 тысяч рублей", – пояснил Алибасов-младший.