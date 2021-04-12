"Вам все льстят": оголившейся Королевой дали под дых

Знаменитость отдыхает в ОАЭ. Она опубликовала в своем микроблоге ролик с пляжа. Звезда рассказала, что 17 апреля в Москве состоится ее концерт.
Преданные поклонники восхитились женственным формам певицы, осыпав ее комплиментами. "Стройная, красивая, просто загляденье!", "Фигурка просто прелесть!", – высказались фанаты.
Но нашлись и скептики. Некоторые фолловеры адресовали Наташе Королевой критическое замечания. Одни заметили, что ее купальник съехал с пышной груди, другим не понравилась его расцветка. "Вам все льстят", "Не надо оголяться. Ты мама взрослого сына и будь поскромнее", – обрушились на артистку критики.
Сама Наташа Королева не реагирует на нападки хейтеров. Напомним, ранее вокруг звезды и ее мужа, стриптизера Тарзана возник крупный скандал. Сергей Глушко изменил жене, но, к счастью, супруги смогли помириться и сохранить семью.
Примечательно, что во время переживаний из-за измены избранника Наташа Королева сбросила лишний вес. Теперь исполнительница с гордостью демонстрирует стройную фигуру.
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