Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Молодая жена Петросяна перестала скрывать округлившийся живот
Исколотая шприцами звезда "Морозко" показала лицо
Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
А как же Валерия? Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
партнеры
Воскресенье
28 марта
Лента новостей
08:03
Морщинистая Королева поразила видом без фотошопа
06:00
"Кто-то хорошо платит": Варнаву раскритиковали за новую роль
03:54
Киркоров ежемесячно расходует около двух миллионов рублей
02:02
"Время берет свое": Свинтившая из дома Тодоренко задумалась о разрыве с Топаловым
23:54
Сын Заворотнюк отказался от звездной фамилии
22:15
Максим Галкин тратит около миллиона рублей в месяц на содержание замка
20:06
"Как огня боялась": Вскрылся главный страх потерявшей ребенка Муравьевой
18:00
"Дана, кончай пить": Севшую в лужу Борисову разделали под орех
17:52
Кровь из ушей: Долина услышала "пение" Бузовой вживую
17:30
Украина готовит нападение на Донбасс: эксперт Юрий Швыткин
17:25
"Гурманка растет": публика оценила вкусовые предпочтения дочери Николаева
17:25
Члены владимирской ОНК поговорили с Навальным в ИК-2
16:47
Продюсер шоу "Маска" раскрыла все карты после скандалов
16:43
Согрешившая с маньяком Собчак огрызнулась на россиян: Ничем не брезгует
16:05
В Сеть слили первые фото внучек покойной Легкоступовой
15:45
"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
15:01
Известный журналист крепко приложил циничную Собчак
14:49
Тайные роды: звезда "Склифософского" раскрыла ужасающие подробности
14:47
Приманка для Прилучного: Муцениеце сверкнула наливной грудью
14:15
Певицу Бейонсе ограбили в США
13:46
Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь
13:07
Врио губернатора Пензенской области назначен выпускник программы кадрового резерва ВШГУ
12:48
"Нужен постоянный внешний враг": эксперт Карбалевич о политике Лукашенко
12:09
Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ
12:01
Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц
11:56
"Некие сложности": Шепелеву предрекли проблемы с новорожденным наследником
11:28
"Она вообще умеет?": Аллегрову разнесли за пение под фонограмму
11:07
"Агрессия появилась": Лещенко покусился на "поганый" рот Собчак
11:04
"Жена довела": Известного артиста экстренно госпитализировали после позора на всю страну
10:55
Москва обогнала Париж, Рим и Гонконг по чистоте воздуха
10:42
"Внутри пустота": чемпионка Щербакова удивила заявлением после триумфа
09:51
Кравчук заявил о намерении России уничтожить Украину
08:01
"Богатый мужчина": тяжелобольная экс-жена Аршавина выйдет замуж и уедет жить за границу
06:02
Как снимали культовую трагикомедию Рязанова "Зигзаг удачи"
04:03
"Свободна!": публика заговорила о переменах в жизни Тодоренко
02:01
Чехова едва не задавила собаку огромной грудью
23:59
"Чудовищно!": оголенные ягодицы Бузовой вызвали оторопь
23:20
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
22:12
Путин поддержал проведение форумов для разработчиков искусственного интеллекта
22:00
Лариса Гузеева "отдалась" молодому профессионалу
21:21
США предрекли скорый конец из-за Байдена: Путин был прав
20:28
"У меня есть их ДНК": Катя Лель заговорила о связи с инопланетянами
20:27
"Меня избили": экс-возлюбленная Тимати решилась на откровенный разговор
20:12
Воробьев запустил первую ЭВМ российского производства
20:05
Росстат: цены на продукты в России выросли в пять раз сильнее европейских
19:59
Экс-участница "Дома-2" рассказала о жутких издевательствах на шоу
19:54
"Ты позоришь!": вскрылись методы воспитания Пугачевой
19:52
В Москве мужчина скончался во время полового акта
19:21
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
19:10
Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отец покойной Фриске сорвался на ликующего от рождения ребенка Шепелева
Кремль перенаправил обращение жены Навального к Путину
Шепелев стал отцом во второй раз
"Из новой жизни": Шепелев впервые вышел на связь после рождения ребенка
Интервью со скопинским маньяком превратило Собчак в экскременты: Продавец гнилого мяса
"У меня есть их ДНК": Катя Лель заговорила о связи с инопланетянами
Шоу-бизнес
Морщинистая Королева поразила видом без фотошопа

Морщинистая Королева поразила видом без фотошопа

В сети внезапно всплыли подлинные снимки, на которых изображена Наташа Королева. Оказалось, что на все кадрах, присутствующих в личном блоге звезды, тонны фотошопа и профессиональной ретуши.
прочитано 434 раза

Похоже, что артистка предпочитает скрывать истинную красоту за специальными "масками". Теперь понятно, почему певица так молодо выглядит. Фотографии Наташи Королевой ежедневно подвергаются тщательной обработке в специальных редакторах.

ПО ТЕМЕ

"Не тому досталась": хмельная Королева вывалила грудь на берегу океана

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Разоблачил же звезду снимок без ретуши, опубликованный в Сети. На кадрах видно "истинное лицо" исполнительницы. Похоже, что многочисленные ссоры со стриптизером Тарзаном оставили свой отпечаток. Всего за несколько месяцев Наташа Королева заметно постарела и обзавелась морщинами.

У пользователей социальной сети фотографии артистки вызвали настоящий шок. По мнению аудитории, эстрадная певица "плохо выглядит" и "не следит за своим здоровьем". Нашлись и те, кто отпустил непристойную шутку в адрес Наташи, попросив "не пугать с самого утра" и не размещать подобных фотографий.

Несмотря на большое количество негативных отзывов, свое слово высказали и защитники Королевой. Поклонники заявили, что внутреннее состояние гораздо важнее, чем идеальная кожа или подтянутые черты лица.

Отметим, сама Наташа Королева на своей странице в "Инстаграм" опубликовала аналогичный снимок. Однако на нем разглядеть недостатки и возрастные изменения коши певицы возможным не представляется.

Наташа Королева. Фото: www.instagram.com/stories/koroleva__star/

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 марта 2021, 08:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Она вообще умеет?": Аллегрову разнесли за пение под фонограмму

Эксперт пристыдил исполнительницу
Шоу-бизнес

Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь

Экс-супруга актера сильно изменилась
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о тратах в миллион рублей каждый месяц

Танцовщица сделала откровенное признание
Шоу-бизнес

В Сеть слили первые фото внучек покойной Легкоступовой

Дочь звезды вывела наследниц в свет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+