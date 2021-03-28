Морщинистая Королева поразила видом без фотошопа

В сети внезапно всплыли подлинные снимки, на которых изображена Наташа Королева. Оказалось, что на все кадрах, присутствующих в личном блоге звезды, тонны фотошопа и профессиональной ретуши.

Похоже, что артистка предпочитает скрывать истинную красоту за специальными "масками". Теперь понятно, почему певица так молодо выглядит. Фотографии Наташи Королевой ежедневно подвергаются тщательной обработке в специальных редакторах.

Разоблачил же звезду снимок без ретуши, опубликованный в Сети. На кадрах видно "истинное лицо" исполнительницы. Похоже, что многочисленные ссоры со стриптизером Тарзаном оставили свой отпечаток. Всего за несколько месяцев Наташа Королева заметно постарела и обзавелась морщинами.

У пользователей социальной сети фотографии артистки вызвали настоящий шок. По мнению аудитории, эстрадная певица "плохо выглядит" и "не следит за своим здоровьем". Нашлись и те, кто отпустил непристойную шутку в адрес Наташи, попросив "не пугать с самого утра" и не размещать подобных фотографий.

Несмотря на большое количество негативных отзывов, свое слово высказали и защитники Королевой. Поклонники заявили, что внутреннее состояние гораздо важнее, чем идеальная кожа или подтянутые черты лица.



Отметим, сама Наташа Королева на своей странице в "Инстаграм" опубликовала аналогичный снимок. Однако на нем разглядеть недостатки и возрастные изменения коши певицы возможным не представляется.