"Не тому досталась": хмельная Королева вывалила грудь на берегу океана

Супруга стриптизера Тарзана поделилась пикантным фото. Наташа Королева показала пышные формы во время пляжного отдыха.

Измена Сергея Глушко стала болезненным ударом для Наташи Королевой. В последствии звездная пара уладила конфликт, но россияне подозревают, что певица все еще не может смириться с предательством мужа. Недавно исполнительница хита "Желтые тюльпаны" решила разогнать тоску и отправилась на Мальдивы. Там Наташа Королева начала делать откровенные кадры и выпивать за любовь.

Знаменитость делится фото и видео с курорта в своем инстаграм-канале. На одном из последних снимков звезда позирует на берегу Индийского океана с фужером. Поп-дива одета в красное платье с эротичным декольте, открывающем пышную грудь. Настроение у Наташи Королевой явно приподнятое, 47-летняя знаменитость выглядит молодо и излучает позитив.

Внешний вид певицы сразил ее фанатов наповал, об этом они написали в комментариях к посту. Поклонники начали гадать, насколько хороши отношения звезды с Тарзаном, но так и не пришли к единому мнению. Многие решили, что Наташа Королева лечит душевные раны, пытаясь казаться веселой и беззаботной. "Хороша Наташа, только не тому досталась", "Пыль в глаза пускаете всем, делая вид счастливой женщины", "Кошки у нее на душе скребут. Жизнь проходит мимо, душа плачет, пашет на себя и на альфонса", — выразились пользователи Сети.