"Не тому досталась": хмельная Королева вывалила грудь на берегу океана

Измена Сергея Глушко стала болезненным ударом для Наташи Королевой. В последствии звездная пара уладила конфликт, но россияне подозревают, что певица все еще не может смириться с предательством мужа. Недавно исполнительница хита "Желтые тюльпаны" решила разогнать тоску и отправилась на Мальдивы. Там Наташа Королева начала делать откровенные кадры и выпивать за любовь.
Знаменитость делится фото и видео с курорта в своем инстаграм-канале. На одном из последних снимков звезда позирует на берегу Индийского океана с фужером. Поп-дива одета в красное платье с эротичным декольте, открывающем пышную грудь. Настроение у Наташи Королевой явно приподнятое, 47-летняя знаменитость выглядит молодо и излучает позитив.
Внешний вид певицы сразил ее фанатов наповал, об этом они написали в комментариях к посту. Поклонники начали гадать, насколько хороши отношения звезды с Тарзаном, но так и не пришли к единому мнению. Многие решили, что Наташа Королева лечит душевные раны, пытаясь казаться веселой и беззаботной. "Хороша Наташа, только не тому досталась", "Пыль в глаза пускаете всем, делая вид счастливой женщины", "Кошки у нее на душе скребут. Жизнь проходит мимо, душа плачет, пашет на себя и на альфонса", — выразились пользователи Сети.
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