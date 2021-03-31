"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе

Андрея Мягкова не стало в феврале этого года. Борис Корчевников в эфире шоу "Судьба человека" вспомнил один из их доверительных разговоров.

Гостем программы стал артист Борис Шкловский. Он принес в студию свой портрет, который ему в подарок нарисовал Андрей Мягков. Ведущий был потрясен произведением искусства, отметив, что, вероятно, актер хорошо понимал своего друга, раз смог так интересно передать его настроение на полотне.

Борис Корчевников вспомнил один из доверительных разговоров, который у него случился с Андреем Мягковым лет двадцать назад. По словам телеведущего, артисту тогда было около шестидесяти, они встретились на отдыхе. Корчевников был с мамой, а Мягков – с супругой, Анастасией Вознесенской.

Как заявил телеведущий, артист признался, что хочет покинуть сцену. "Больше не могу быть в актерской профессии. Хочу из нее уйти", – отметил тогда Андрей Мягков. Борис Корчевников в эфире шоу "Судьба человека" напомнил, что он так и не решился на этот шаг.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в дом к телеведущему подкинули непонятный пакет. Когда артист развернул сверток, то нашел в нем картину с изображением Иисуса с младенцем и записку. В письме автор полотна признался, что ему приснился сон, в котором он пришел по этому адресу и вручил картину мужчине. Борис Корчевников назвал случившееся чудом.