"Был заложником ситуаций": Охлобыстин рассказал правду про покойного принца Филиппа

Накануне скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II, принц Филипп. Память герцога Эдинбургского почтил российский актер Иван Охлобыстин.

Принц Филипп скончался на 100-м году жизни. Всего несколько месяцев он не дожил до векового юбилея. По случаю смерти герцога Эдинбургского в Великобритании был объявлен национальный траур. В стране и консульствах приспущены национальные флаги.

Накануне звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин разместил фотографию принца Филиппа, выразив соболезнования его родным и близким. Актер отметил, что супруг Елизаветы II был удивительно жизнерадостным и добрым человеком. Артист признался, что однажды виделся с герцогом Эдинбургским.

В комментариях Охлобыстин рассказал, что встретился с принцем Филиппом в 1990-х годах на Камчатке. Один из подписчиков актера назвал супруга королевы Великобритании снобом. Однако Иван возразил: "Не правда. В нем этого не было".

По словам Охлобыстина, принц Филипп всегда "был заложником ситуаций", которые для него были важнее личной жизни. Также актер рассказал, что герцог Эдинбургский был вынужден принять англиканство, однако до этого был крещен в православии.

Напомним, ранее Джулия Монтегю, виконтесса Хинчингбрук, заявила, что покинувшие Великобританию принц Гарри и Меган Маркл будут "убиты горем", узнав о смерти принца Филиппа. Это было сказано с сарказмом.