Елизавета II празднует рождение ребенка

Младший член королевской семьи Великобритании родился в семье внучки Ее Величества – Зары Тиндолл и ее мужа, экс-капитана сборной Англии по регби-15 Майка Тиндолла.
Наследника монаршей семьи назвали Лукас Филипп. При рождении он весил приблизительно 3,75 килограмма.
Лукас Филипп Тиндолл — внук единственной дочери Елизаветы II принцессы Анны. Это третий наследник Зары, занимающей 18-е место в очереди на престол Великобритании.
Ранее у четы Тиндоллов родились две дочери. Это Миа Грэйс и Лена Элизабет. Отметим, что девятый правнук Елизаветы II, сын принцессы Евгении, родился в феврале этого года.
Напомним, второго ребенка сейчас ждет жена принца Гарри – Меган Маркл. Их первенец Арчи появился на свет в мае. Бывшая актриса мечтает о большой семье.
Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появились слухи о том, что Меган Маркл снова беременна. Об этом заговорили после празднования Дня Памяти в королевском Альберт-Холле в начале ноября.
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