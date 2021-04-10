Собчак разревелась в людном месте: Начинаешь сходить с ума

Ксения Собчак пришла на открытие кинотеатра "Художественный". Телеведущая не смогла сдержать эмоций во время светского мероприятия.

Официальное открытие кинотеатра "Художественный" состоялось на днях. На красной дорожке появились многие знаменитости, в том числе телеведущая Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов. Перед тем, как зайти в зрительный зал, супруги позировали фотографам.

Позже Ксения разместила снимки в "Инстаграм", а также сообщила, что в кинотеатре посмотрела фильм Флориана Зеллера "Отец". Журналистка призналась, что впервые за долгое время разревелась во время просмотра киноленты. Она была впечатлена сюжетом и актерской игрой. "Это сделано невероятно круто, ты прямо погружаешься в этот мир безумия, тоже начинаешь сходить с ума", – отметила телеведущая.

Также Собчак была приятно удивлена интерьером кинотеатра, который открылся после реставрации. Журналистка рассказала, что посещала "Художественный" много раз, ходила на премьеры фильмов. "Красиво и стильно", – оценила ремонт знаменитость.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о строительстве загородного дома Ксении Собчак. По слухам, телеведущая до сих пор не может переехать в коттедж из-за финансовых трудностей. Якобы журналистке необходимо наскрести 40 миллионов рублей, чтобы закончить строительство шикарного особняка.