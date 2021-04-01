"Роднуля!": Топалов обласкал чувственного Лазарева

Сейчас исполнитель находится в Мексике. Теплый привет товарищу передал в своем инстаграм-аккаунте Влад Топалов. Певец рассказал, что они с Сергеем Лазаревым дружат уже четверть века и, несмотря ни на что, сумели сохранить хорошие отношения.
"Роднуля!", – обратился Сергей Топалов к коллеге. Он пожелал приятелю сил, здоровья и счастья. Певец осыпал артиста комплиментами. Звезда назвала исполнителя невероятным, сильным, честным, добрым, крутым, трогательным и чувственным. Поклонники присоединились к поздравлениям имениннику.
Отметим, что Влад Топалов не впервые столь нежно обращается к другу. Некоторые фолловеры грешным делом даже заподозрили певцов в более, чем приятельских отношениях.
"Ты божественен! Просто космос", "Огонь! Вот это ты красавец!", – такие комплименты Влад Топалов адресовал Сергею Лазареву, ранее показавшему фото без майки с отдыха на острове Бали.
Сергей Лазарев улетел в Мексику несколько дней
назад. Там знаменитость отдыхает с друзьями.
Популярные темы форума
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Мне всю жизнь запрещали
«Сильная любовь»
Как отписаться?
лицемеры
как вам Моргенштерн ?
Вы слыхали анекдот?
Розовая пантера это Бузова
едет крыша у одного из родителей