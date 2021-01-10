"Ты божественен!": известный певец "облизал" оголившегося Лазарева

В своем инстаграм-аккаунте исполнитель выложил фото на фоне водопадов Секумпул. В кадре артист позирует топлес и в майке.
"Какая мощь! Какая энергетика! Незабываемые эмоции!", – подписал снимки Сергей Лазарев. Однако бурю эмоций у фолловеров вызвал вовсе не пейзаж, а фигура звезды. В частности, в восторг пришел его давний приятель Влад Топалов.
"Ты просто Атлант... Не поворачивается язык назвать тебя круче, но ты божественен! Просто космос", – "облизал" певец красавца-коллегу. Оставил восхищенный комментарий он и под другим фото артиста: "Огонь! Вот это ты красавец!".
Отметим, ранее Сергей Лазарев опубликовал совместное видео с Владом Топаловым с острова. "В этом году группе Smash!! исполняется 20 лет! По этому случаю мы вот тут с Владиславом Михайловичем сидим на отдыхе и думаем, может тряхнуть дуэтной стариной и записать на радость всем что-нибудь новенькое?", – поинтересовался исполнитель у подписчиков.
Напомним, ранее Сергей Лазарев перестал скрывать, что находится на отдыхе вместе со своими другом Александром Малиновским. Мужчины арендовали общую виллу.
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