"С огоньком комментирует": странная связь Топалова и Лазарева вызвала вопросы

Скандально известный блогер Лена Миро обратила внимание на пылкие комментарии Влада Топалова Сергею Лазареву. Она удивилась, что друг настолько проявляет чувства к коллеге.



В своем микроблоге в "ЖЖ" светская обозревательница указала на странности в отношениях между певцами. Сейчас Сергей Лазарев отдыхает на Бали, как и Влад Топалов с семьей.

Артист активно делится в своем инстаграм-аккаунте фото с острова. Под многими снимками Топалов оставляет восхищенные комментарии. Причем он употребляет в адрес Сергея Лазарева такие слова, как "обожаю", "огонь", "просто космос", "ты божественен" и другие горячие эпитеты.

Лену Миро это удивило. По ее мнению, Влад Топалов как-то подозрительно слишком активно восхищается своим товарищем при наличии жены и сына. Это навело блогера на определенные мысли о слишком близких отношениях звезд.

"С огоньком комментирует", – отметила Лена Миро. Она добавила, что ни разу не сталкивалась с подобным проявлением дружеской симпатии при том, что один из приятелей женат. "Что это у Топалова и Тодоренко за семья такая?", – высказалась обозревательница.

Напомним, Сергей Лазарев и Влад Топалов с 2000 по 2006 год пели вместе в поп-дуэте "Smash!!". Группа распалась со скандалом, музыканты долгое время не общались, но последние несколько лет они вновь стали друзьями и начали поддерживать теплые отношения.