"Природа отдохнула": запевшего сына Королевой отправили дальше танцевать стриптиз

В личном блоге знаменитость опубликовала отрывок аудиозаписи, которую сделал ее наследник. Песня начинается со строчек по-японски, затем молодой человек переходит на русский. Композиция называется "Мягкие игрушки" и посвящена, конечно, несчастной любви.
"Девчонки, трепещите... Архип Грек выпустил новый трек (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – похвасталась Наташа Королева. Ей, судя по всему, творчество сына чрезвычайно нравится.
А вот поклонники артистки талант парня не оценили. Некоторые отметили, что на сыне знаменитости природа явно отдохнула – по мнению подписчиков, у Архипа Глушко нет ни слуха, ни голоса. Молодому человеку посоветовали и дальше танцевать стриптиз, так как в этом направлении у него явно больше шансов.
"Пора бы уже додуматься мамочке, что на ее ребятенке природа отдохнула. Наташа, не надо... Ну ты же видишь сама, что он не артист (харизмы ноль), и не певец (электроника делает чудеса, но вживую это полная самодеятельность и не большой сцены)", "Что то я не оценила, может малолеткам зайдет... им все равно что слушать", "Жаль, что нет функции дизлайка. Я бы поставила", "Что Архип, что Бузова – едины", "Архип по стопам отца стриптиз а не певец", – написали в комментариях.
Напомним, ранее в беседе с корреспондентом "Дни.ру" Наташа Королева призналась: она готова поддерживать сына во всех начинаниях. Звезда не видит ничего плохого в том, что он увлекается танцами у шеста. "После папы ему трудновато будет в этом жанре, наверное", – считает артистка.
Популярные темы форума
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Мне всю жизнь запрещали
«Сильная любовь»
Как отписаться?
лицемеры
как вам Моргенштерн ?
Розовая пантера это Бузова
Вы слыхали анекдот?
едет крыша у одного из родителей