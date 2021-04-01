"Природа отдохнула": запевшего сына Королевой отправили дальше танцевать стриптиз

Наташа Королева сообщила радостную новость: ее сын Архип запел! Впрочем, не все поклонники остались в восторге от творчества парня.

В личном блоге знаменитость опубликовала отрывок аудиозаписи, которую сделал ее наследник. Песня начинается со строчек по-японски, затем молодой человек переходит на русский. Композиция называется "Мягкие игрушки" и посвящена, конечно, несчастной любви.

"Девчонки, трепещите... Архип Грек выпустил новый трек (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – похвасталась Наташа Королева. Ей, судя по всему, творчество сына чрезвычайно нравится.

А вот поклонники артистки талант парня не оценили. Некоторые отметили, что на сыне знаменитости природа явно отдохнула – по мнению подписчиков, у Архипа Глушко нет ни слуха, ни голоса. Молодому человеку посоветовали и дальше танцевать стриптиз, так как в этом направлении у него явно больше шансов.

"Пора бы уже додуматься мамочке, что на ее ребятенке природа отдохнула. Наташа, не надо... Ну ты же видишь сама, что он не артист (харизмы ноль), и не певец (электроника делает чудеса, но вживую это полная самодеятельность и не большой сцены)", "Что то я не оценила, может малолеткам зайдет... им все равно что слушать", "Жаль, что нет функции дизлайка. Я бы поставила", "Что Архип, что Бузова – едины", "Архип по стопам отца стриптиз а не певец", – написали в комментариях.

Напомним, ранее в беседе с корреспондентом "Дни.ру" Наташа Королева призналась: она готова поддерживать сына во всех начинаниях. Звезда не видит ничего плохого в том, что он увлекается танцами у шеста. "После папы ему трудновато будет в этом жанре, наверное", – считает артистка.