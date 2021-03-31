Радостный Винокур уткнулся лицом в грудь Королевой: Наташка соблазняет

В честь дня рождения Владимира Винокура Наташа Королева опубликовала совместное фото с артистом. Снимок вызвал неоднозначную реакцию.

"Натаныч! С днюхой! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала артистка под фото в личном блоге. На архивном снимке певица обнимает юмориста за шею, а тот радостно смотрит в камеру. Голова комика находится в паре сантиметров от бюста Наташи Королевой. Причем из одежды на певице лишь бюстгальтер и тонкий кардиган, застегнутый всего на одну пуговицу.

Подписчики не оценили откровенную фотографию Наташи Королевой. Многие посчитали, что снимок не соответствует ситуации, учитывая, что имениннику уже далеко за 70. Подписчики посоветовали артистке выбирать наряды, которые все же соответствуют правилам приличия.

"Вульгарно", "А почему нижнее белье наружу?", "Дружба дружбой, а правила приличия и уважения еще никто не отменял. В таком виде перед мужем, а не перед соседом", "Поскромнее надо быть! Слишком!", "Хоть бы прилично оделась везде свое вымя выставит", "У именинника такой здесь вид как будто бы на горячем поймали", "Наташка соблазняет", – написали в комментариях.

Напомним, на днях Наташа Королева рассказала корреспонденту "Дни.ру" о том, что думает о занятиях сына стриптизом. По словам артистки, 19-летний Архип должен реализоваться там, где ему больше захочется. Она ничего не имеет против танцев сына у шеста. "Хотя после папы ему трудновато будет в этом жанре, наверное", – отметила певица.