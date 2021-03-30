"После папы ему трудновато": Королева о занятии сына стриптизом

Архипу Глушко – единственному сыну Наташи Королевой – идет 20-й год. Сегодня он учится в Высшей школе экономики на востоковеда, но в будущем планирует стать артистом. И первые шаги уже сделал – выступает под псевдонимом Архип Грек. Хотя парень мог бы сделать и карьеру стриптизера – как его отец. Все данные у него для этого есть.

"Архип должен реализовать все то, что сам хочет, – считает Наташа Королева. – Если он захочет пойти в стриптиз, то ради бога! Хотя после папы ему трудновато будет в этом жанре, наверное (смеется). Но это – его дело. Я считаю, что родителям вообще ни во что ни надо вмешиваться и давать возможность попробовать все в этой жизни".

Стоит заметить, что подружкой Архипа стала 20-летняя Мелисса, подрабатывающей стриптизершей в одном из столичных клубов. Так что сыну Королевой можно будет учиться мастерству не только у знаменитого отца, выступающего у шеста под псевдонимом Тарзан. Сегодня стриптиз – одно из самых популярных и хлебных занятий у молодежи. Как говорится, не мешки ворочать...

Впрочем, совершенствовать свое тело и добавлять ему пластичности Архип уже начал. 47-летняя Наташа Королева узнала про этом и тоже хочет попробовать. Но вдохновляет ее на это не только сын, но и коллега – актриса Елена Старостина.

"Я смотрела и не нее верила своим глазам, – признается Королева. – потому что этого не может быть! Ведь всего лишь за два года человек сделал невероятное! И меня она все подбивала – мол, ты должна попробовать, тебе это понравится. Я пришла домой и рассказала своим, как Лена (в 56 лет – Прим. ред.) стала акробаткой – выделывает невероятные штуки на пилоне. А сын вдруг сказал, что есть возможность и мне такое попробовать – мол, у него есть знакомая девчонка-тренер. И она его тренирует – ему очень нравится. Хотя я пока до такого не дошла. Сын говорит, что очень трудно – первое время в синяках, но потом испытываешь невероятное ощущение полета. Ходить в синяках не очень хочется, но попробовать надо!"