"Прекрасно смотритесь": Гагарина растрогала народ нежным обращением к Лазареву

Сегодня свой день рождения отмечает Сергей Лазарев. Его давняя приятельница Полина Гагарина поспешила трогательно поздравить исполнителя.

"Сереня", – нежно обратилась к нему артистка, пожелав, чтобы 2021 год помог ему взойти на те вершины, которых он достоин. Звезда отметила, что не знает никого более трудолюбивого и вовлеченного в профессию. Полина пожелала здоровья и благополучия наследникам Сергея и его маме. "Будь невероятно счастлив", – завершила поздравление певица.

"Полиночка, спасибо огромное", – ответил именинник, оставив три эмодзи в виде красных сердец. Поклонники давно ждут дуэт пары, поэтому многие совсем не вдохновились словами артистки. Они активно интересовались, когда же будет информация, и были разочарованы тем, что Полина Гагарина ничего не сказала по этому поводу.

"Фото то топ, но где фотографии с той фотосессии? Мы все еще ждем", "Уважаемые Полина и Сергей. Больше года прошло, когда, наконец, дуэт?", "А трек то так и не вышел", "Когда уже дуэт сделаете?", "Я знаю, что все спрашивают про дуэт, но когда дуэт?" – возмутились они. Однако нашлись и те, кто были слишком рады и тронуты, чтобы высказывать какой-либо негатив. "Что за прелесть! С днем рождения, самый настоящий артист! Будь счастлив", "Сергей действительно трудолюбивый и талантливый. Все его победы заслуженные", "С днем рождения, красавчик", – комментировали пользователи.

Не обошлось и без "сватовства". Поклонники посчитали уместным сообщить исполнителям, что они невероятно подходят друг другу. "Какие вы красивые! Лучшие! С днем рождения, Сереж", "Из вас вышла бы самая красивая и лучшая пара", "Сергей, Вы с Полиной прекрасно смотритесь", "Боже, какие крутые вместе", – восхищались подписчики.