Бывший муж выложил всю правду о разводе с Гагариной: Распад семьи стал потрясением

О расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стало известно около года назад. Тогда новость о разводе с виду идеальной пары прозвучала громом среди ясного неба. Артистка до сих пор обходит тему личной жизни стороной, а вот ее экс-супруг наконец прервал молчание и раскрыл подробности разрыва.

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