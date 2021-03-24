Бывший муж выложил всю правду о разводе с Гагариной: Распад семьи стал потрясением

По словам фотографа, расставание с певицей сильно на него повлияло. У мужчины появилось большое количество свободного времени, ведь раньше он сопровождал жену на концертах и мероприятиях, а теперь эта необходимость отпала. Он начал вкладывать много сил в творчество и развитие собственной фотостудии.
"Кризис эмоциональный, разумеется, был. Распад семьи стал для меня довольно сильным потрясением", – отметил Дмитрий Исхаков. При этом бывший муж Полины Гагариной считает, что ему удалось успешно сублимировать негативные эмоции в работу.
Фотограф подчеркнул, что сейчас у него непростые отношения с экс-супругой, бывшие возлюбленные общаются исключительно по вопросам, которые связаны с воспитанием общей дочери. Дружбы после расставания не получилось. Впрочем, Дмитрий Исхаков не уверен, что советовался бы с Полиной Гагариной относительно своей жизни, если бы им удалось сохранить в общении тепло.
Как отметил фотограф, он сейчас не следит за творчеством экс-жены. При этом мужчина поддерживает отношения со старшим сыном певицы Андреем. Он восхищается подростком, называет его перфекционистом. "Вообще, парень с прекрасным чувством юмора, что я особенно ценю в людях. Я им безумного горжусь!" – говорит фотохудожник.
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