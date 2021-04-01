В Сети появились данные о беременности Костенко

Слухи о скором пополнении в семье Дмитрия Тарасова не утихают ни на день. Появились доказательства того, что все произойдет уже очень скоро.

Подписчики то и дело находят новые факты, указывающие на заветное положение дивы. Она постоянно опровергает новые версии поклонников, а они не останавливаются на достигнутом. Отметим, что возлюбленные не скрывают: они хотят большую семью, и еще один малыш точно у них в планах, это лишь вопрос времени. Пара часто провоцирует пользователей неоднозначными фотографиями и высказываниями. Ходят слухи, что это делается вполне осознанно.

Дмитрий Тарасов обожает своих дочерей и очевидно надеется на то, что любимая супруга подарит ему еще одну. В начале года он открыто заявил о беременности избранницы, но новость оказалась фейком. Теперь обожатели решили не слушать футболиста и разобраться во всем самостоятельно.

Оказалось, что какое-то время назад Анастасия Костенко заявила, что каждый раз с отдыха на Мальдивах они возвращаются "с пополнением". Поклонники заподозрили, что сейчас они не торопятся отдыхать, а с того момента прошел приблизительно тот самый период.

Вторым доказательством того, что скоро всех неравнодушных ждет большая радость, является то, что супруга Дмитрия Тарасова неожиданно решила не отмечать день рождения. Обычно они с мужем устраивают пышный праздник, а теперь ограничились скромным вечером в кругу близких.

Пользователи открыто задали Анастасии Костенко вопрос, но от ответа она ушла. Дива сообщила, что просто не хотела громких вечеринок. Ей никто не поверил. Все происходящее подписчики списали на вынужденную смену образа жизни из-за токсикоза.

