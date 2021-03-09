"Начинается паранойя": Собчак пришлось отказаться от наркотиков

Гостем последнего выпуска "Осторожно Собчак" стал популярный артист Юрий Колокольников. Они обсудили самые щепетильные темы.

Ксения рассказала, что совершенно не скрывает: такой опыт в ее жизни был. Однако употребление марихуаны оказывало сильное влияние на ее организм. У Собчак сразу появлялась тревожность, которая перерастала в панику. "Мне вообще нельзя", – отмечает ведущая уже сейчас. "У меня начинается паранойя", – описала состояние она. Оказалось, что паническое состояние дивы доходило до того, что она была уверена: ее преследуют и хотят убить.

Артист поддержал журналистку и подчеркнул, что и у него случалось подобное. Также он подчеркнул, что не одобряет штампы, поставленные на людях. В пример он привел то, что почти каждый вечер может выпить немного вина. Он задался вопросом, является ли это алкоголизмом и ответил на свой вопрос. "Я – алкоголик. Но рабочий", — посмеялся он над собой.

Ранее Ксения Собчак много рассказывала о своей бурной молодости и элитных вечеринках. Ведущая всегда подчеркивает, что сейчас она старается вести здоровый образ жизни. Однако, если вдруг ей хочется выпить бокал шампанского или выкурить сигарету, она может позволить себе сделать это.

Напомним, в 2018 году Ксения выступила за легализацию марихуаны в России. По ее словам, достаточно странно позволять соотечественникам "водку пить в огромном количестве", но не позволять растительные наркотики.

