"Как это пошло выглядит": раздевшаяся на праздник Собчак вызвала отвращение

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая разместила пост с провокационным фото. Журналистка предстала в кадре в красном купальнике с веслом.
В ироничном поздравлении сильной половине человечества Ксения Собчак назвала мужчин "защитничками". Но такой юмор оценили не все. Как и ее снимок.
Телеведущая помимо лестных комментариев поклонников собрала и критику. Так, некоторые посчитали подобный "стриптиз" неуместным и отвратительным. "Как это пошло выглядит. Уж лучше б не поздравляла", "Надо было без белья", – высказались фолловеры.
Отметим, что Ксения Собчак частенько высмеивает тех, кто публикует откровенные фото. Но и сама звездная блондинка иногда этим грешит. Так, ранее теледива весьма своеобразно поздравила подписчиков своего микроблога с Днем святого Валентина.
Журналистка опубликовала видео, в котором предстала в зеленом купальнике, садясь на большую вазу. При этом теледива продемонстрировала упругие ягодицы. Но пользователи соцсети не оценили шутку звезды. Многие заявили, что отписываются от Ксении Собчак, а другие предпочли просто оставить негативные комментарии.
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