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Не певцы: Градский безжалостно раскатал Агутина и Билана

Не певцы: Градский безжалостно раскатал Агутина и Билана

Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист был наставником шоу "Голос" в течение семи сезонов. За это время произошло множество интересных событий, однако поклонников долгое время волновал лишь один вопрос: из-за чего Агутин повздорил с Градским?
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Оказалось, что всему виной были рабочие вопросы. Известно, что Александр Борисович всегда была авторитетом в программе, к его мнению прислушивались и относились с особым уважением. Однажды Леонид Николаевич все же попытался объяснить коллеге, что он не прав. Тогда в студии передачи появилась Полина Зизак, которая исполнила известную композицию Уитни Хьюстон.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Исполнитель вспомнил, что песня была сложная, а у певицы несколько раз не хватило дыхания. Тогда случилось долгое и достаточно эмоциональное обсуждение, в ходе которого Агутин похвалил артистку и отметил, что она молодец, но и указал на недостатки. Его поддержал и Дима Билан. Градский вышел из себя.

По словам Леонида Николаевича, он предложил обоим наставникам спеть эту песню самим и подчеркнул, что тогда публика осознала бы, как они поют на самом деле. "С посылом, мол, какие вы нахрен певцы", – поделился исполнитель. Он не стал спорить с коллегой, так как считает, что в его словах есть доля истины.

Конфликт не был длительным, но звезды пять дней совершенно не общались между собой. Позднее Градский сам подошел к Агутину. Они откровенно поговорили, и Леонид Николаевич объяснил свою позицию. Он убежден: существует множество великих исполнителей, которые не смогли бы спеть ни как Хьюстон, ни даже как Полина. Однако это не значит, что от этого их меньше знают и любят. Неприятный инцидент был завершен.

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Автор: 9 марта 2021, 09:26 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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