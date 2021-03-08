"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь

Супруга Евгения Петросяна покорила подписчиков личного блога эротичным снимком. Дизайнер Татьяна Брухунова блеснула глубоким декольте.

В Международный женский день многие звездные дамы с удовольствием поздравляют друг друга в инстаграм-каналах. Не исключением стала и Татьяна Брухунова, ради которой Евгений Петросян развелся с Натальей Степаненко. Несмотря на то, что 31-летняя избранница 75-летнего юмориста уже не первый год борется с натиском злопыхателей, которые то и дело оскорбляют ее, женщина не боится публиковать в Сети пикантные фото. В честь 8 марта возлюбленная Евгения Петросяна поделилась интересным кадром.

Для фотосессии Татьяна Брухунова надела платье с большим вырезом и пышной юбкой, а на голову надела корону. В кадре, который разместила дизайнер, она стоит вполоборота к камере и нагибается вперед. Фотографу удалось заснять очертания наливной груди супруги Евгения Петросяна и передать на снимке женственность своей модели.

Поскольку Татьяна Брухунова блокирует в "Инстаграм" тех, кто пишет ей гадости, хейтеры не смогли осквернить публикацию непристойными словами в комментариях. А вот поклонники женщины пришли в восторг от атмосферного снимка. "Красивая, нежная и утонченная", "Танюша шикарная! Эх, повезло Ваганычу", "Весны в душе!", "С праздником, Королева!", — выразились россияне, любуясь фотографией жены Евгения Петросяна.