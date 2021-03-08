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"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь

"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга Евгения Петросяна покорила подписчиков личного блога эротичным снимком. Дизайнер Татьяна Брухунова блеснула глубоким декольте.
прочитано 510 раз

В Международный женский день многие звездные дамы с удовольствием поздравляют друг друга в инстаграм-каналах. Не исключением стала и Татьяна Брухунова, ради которой Евгений Петросян развелся с Натальей Степаненко. Несмотря на то, что 31-летняя избранница 75-летнего юмориста уже не первый год борется с натиском злопыхателей, которые то и дело оскорбляют ее, женщина не боится публиковать в Сети пикантные фото. В честь 8 марта возлюбленная Евгения Петросяна поделилась интересным кадром.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Для фотосессии Татьяна Брухунова надела платье с большим вырезом и пышной юбкой, а на голову надела корону. В кадре, который разместила дизайнер, она стоит вполоборота к камере и нагибается вперед. Фотографу удалось заснять очертания наливной груди супруги Евгения Петросяна и передать на снимке женственность своей модели.

Поскольку Татьяна Брухунова блокирует в "Инстаграм" тех, кто пишет ей гадости, хейтеры не смогли осквернить публикацию непристойными словами в комментариях. А вот поклонники женщины пришли в восторг от атмосферного снимка. "Красивая, нежная и утонченная", "Танюша шикарная! Эх, повезло Ваганычу", "Весны в душе!", "С праздником, Королева!", — выразились россияне, любуясь фотографией жены Евгения Петросяна.

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Автор: 8 марта 2021, 15:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

комментарии

Ответить:

Гость650702
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Это дизайнером чего вдруг стала Брухунова?! Как и Степаненко - Натальей?!😂
Прохожий
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Интересно , для кого , для поклонников или для кумиров .
Гость650666
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А с чего вдруг бывшая жена Петросяна стала Натальей Степаненко?! 🥴когда ее всю жизнь Еленой звали 🤨
Гость639210
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Кто их разберёт,не пойму,зачем так лезть на глаза"доброжелателям"?Счастье,как известно любит тишину.
Гость639909
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Молодая жена Ваганыча вызывает лишь острую жалость, <цензура> в силу возраста ему все ее прелести до сиреневой звезды!
Гость650170
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Прям как уличная ...торговка телом, с кокошником на голове зачем-то..ну заниматься тётеньке нечем, мучается от безделья и красуется перед всеми..А сколько вот эта фотосессия стоит, а наряды, а макияж...В общем, крыша едет, и это точно, достигнута наивысшая точка её жизни, а что дальше, не понимает.
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